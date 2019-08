Pritzwalk

Es dauerte keine fünf Minuten, da war die Wolle ab. Schafscherer Wilfried Sperlich zeigte am Samstag beim Bauernmarkt in Pritzwalk wie das richtig geht. Immer zur vollen Stunde war das nächste Schaf auf dem Gelände der Waldschule im Hainholz an der Reihe.

Einblicke in die alte Handwerkskunst

Vom Kopf bis zum Schwanz – beim erfahrenen Fachmann saß jeder Handgriff. Seit mehr als 50 Jahren übt der heute pensionierte Schafscherer seine Tätigkeit aus. Wie er zu diesem Beruf kam, kann er heute schon gar nicht mehr sagen. Auch wenn er damit kein Geld mehr verdient, bleibt er bis heute den Tieren treu.

Die Milch kommt nicht nur aus dem Supermarkt - das sollen die Kälber deutlich machen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Rund 70 Schafen hat er noch bei sich Zuhause in Rohlsdorf bei Halenbeck. Zu Veranstaltungen, wie dem Bauernmarkt am Wochenende, gibt Wilfried Sperlich gerne den Besuchern tiefe Einblicke in die alte Handwerkskunst mit dem großen Rasierer.

Tiere dürfen nicht verletzt werden

„Ich darf das Tier nicht doll verletzen“, so der Experte. Eine spezielle Schnitttechnik lässt die Wolle ganz, so dass sie später ohne Probleme weiterverarbeitet werden kann. „Wird sie zu kurz abgeschoren, ist sie nicht mehr viel wert“, erklärt Wilfried Sperlich den Zuschauern vor dem aufgebauten Schafsgehege.

Zu Veranstaltungen gibt Wilfried Sperlich gerne den Besuchern tiefe Einblicke in die alte Handwerkskunst mit dem großen Rasierer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Seine beiden Gehilfen hatten es nicht leicht die Tiere zum Scheren einzufangen. Das war schon eine Kunst für sich. Doch dann klappte es doch und alle fünf Schafe konnten ihre lange Wolle, die mehr als ein Jahr lang wuchs, loswerden. Die Landfrauen werden die Wolle wahrscheinlich zum Stricken weiterverwenden, so Veranstalter Rüdiger Jach.

Ein Tag als Rückblick

Der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in der Prignitz hat zum Bauermarkt wieder allerhand auf die Beine gestellt. „Wir wollen unseren Besuchern zeigen, dass die Milch nicht nur aus dem Supermarkt kommt“, so der Ehrenamtler. In einem Gehege gab es kleine Kälber zu sehen.

Viele Händler haben mit Honig, Fleischprodukten und Trödel ihre Zelte aufgeschlagen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der Tag soll ein Rückblick sein, wie noch die Großeltern in der Landwirtschaft auf dem Land gearbeitet und gelebt haben. Das sei aus Sicht von Rüdiger Jach besonders für die Kinder wichtig. Er bedauere sehr, dass die Stadt parallel direkt nebenan den Geburtstag des Hainholzbades feierte und man sich so gegenseitig die Besucher wegnehme.

Händler schlugen Zelte auf

Trotzdem verirrten sich viele Gäste auf das weitläufige Gelände inmitten des Hainholzes, wo viele Händler mit Honig, Fleischprodukten und Trödel ihre Zelte aufschlugen. Über den Hauptplatz fuhr die Bahn der Pritzwalker Modellbahnfreunde. Den Bauernmarkt im Waldlehrpark gibt es mittlerweile schon seit mehr als 15 Jahren.

Über den Hauptplatz fuhr die Bahn der Pritzwalker Modellbahnfreunde. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Marcus J. Pfeiffer