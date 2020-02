Pritzwalk

Nach einer Tanzveranstaltung in der Meyenburger Straße in Pritzwalk kam es am Sonntag gegen 4.10 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Hinzugerufene Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um die Streitenden zu beruhigen. Nach ersten Erkenntnissen waren drei miteinander Verwandte aufeinander losgegangen, weitere Gäste mischten sich ein.

Die Polizisten nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung auf.

Von MAZ-online