Schönhagen: Alleestraße wird endlich erneuert

Schönhagen/Groß Langerwisch

Endlich, werden viele Menschen sagen: Am Montag, 20. September, beginnen die Arbeiten an der Verbindungsstraße zwischen Schönhagen (Stadt Pritzwalk) und Groß Langerwisch (Gemeinde Groß Pankow). Gebaut wird von der Ortsausfahrt aus Schönhagen ein drei Kilometer langes Straßenstück bis zum Bahnübergang bei Groß Langerwisch.

Schon in der Woche zuvor werden Vorbereitungen für die anstehenden Arbeiten getroffen: Die beauftragte Firma Ostbau trifft vorbereitende Maßnahmen, haust zum Beispiel bereits die Bäume ein..

Es wird eine großräumige Umleitung geben, von Pritzwalk aus über Steffenshagen nach Groß Langerwisch. Die Arbeiten sollen bis zum 26. November abgeschlossen sein.

Ausbau „nicht unbegründet“, aber man musste lange auf Mittel dafür warten

Dass der geplante Ausbau „nicht unbegründet“ sei, hatte der Werkleiter des Eigenbetriebs Kreisstraßenmeisterei Prignitz, Michael Becker, schon vor einigen Monaten eingeräumt. Doch hatte sich die Landesregierung zuletzt damit schwer getan, die eigentlich schon bewilligten Mittel bereitzustellen. So war man sich lange nicht sicher, ob es mit dem Ausbau der Verbindung noch 2021 klappen kann.

Auf halbem Weg der Kreisstraße zwischen Schönhagen und Groß Langerwisch ist der Sommerweg besonders breit und die Fahrbahn in besonders schlechtem Zustand. Quelle: Bernd Atzenroth

Doch nun geht es tatsächlich los. Und das ist im Sinne vieler Nutzer der K 7026: Denn der Zustand der Allee mit Sommerweg verschlechtert sich zusehends. Nur etwa 200 Meter von Schönhagen entfernt hat sich eine Senke gebildet. Sommerweg und Ausweichstellen sind zerfahren, und am Übergang zum Asphalt haben sich Kanten gebildet.

Erneuerung der Straße ist ein Kompromiss, denn die Allee ist geschützt

Die jetzt gewählte Ausbaustufe bezeichnete Michael Becker aber auch als „Kompromiss“. Denn Alleen stehen per Gesetz unter Schutz. Das ist gut so, setzt aber auch einem Straßenausbau enge Grenzen. „Da, wo es die Allee nicht zulässt, wird die Straße schmaler bleiben“, betonte Michael Becker.

Blick vom Bahnübergang Groß Langerwisch hinein in die hier beginnende, besonders enge Allee. Quelle: Bernd Atzenroth

In diesem Sinne einfach ist die Erneuerung der Straße nur auf dem ersten Kilometer von Schönhagen aus: „Die Straßenbreite beträgt hier 5,50 Meter, und in den folgenden Kurven ist sie sogar noch breiter“, begründet die Michael Becker. Doch dann folgt eine schmalere Allee, in der die Straßenbreite nur 4,75 Meter beträgt.

Und die letzten 500 Meter ab dem Abzweig nach Kuhbier bis zum Bahnübergang verengt sich die Fahrbahn sogar auf 3,50 Meter. Überall hier gibt es schon Ausweichstellen, die jetzt asphaltiert werden. Dafür müssen ein paar Bäume schon fallen.

Weitere Straßenbauarbeiten im Landkreis Prignitz

Die Kreisstraßenmeisterei verfolgt aktuell noch weitere Projekte. Laut Michael Becker laufen derzeit noch die Arbeiten an der Brücke bei Mertensdorf. Aber auch diese sollen in diesem Jahr noch beendet sein. Weitere Arbeiten laufen zwischen Weisen und Breese. Und ebenfalls noch in diesem Jahr steht die Erneuerung des Radwegs zwischen Pritzwalk und Giesensdorf an.

Von Bernd Atzenroth