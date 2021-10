Schönhagen: Minister Vogel besucht PBK Rinderzucht

Schönhagen

Es muss viel Gesprächsbedarf gegeben haben. Denn eigentlich war am Mittwoch nur begrenzt Zeit für das Gespräch in Pritzwalk zwischen Vertretern der Prignitzer Landwirtschaft und dem Landwirtschafts- und Umweltminister Axel Vogel. Doch der nahm sich eine halbe Stunde mehr Zeit: „Ich habe mir angeguckt, welche Probleme die Landwirte in der Prignitz haben.“

Trotzdem blieb genug Zeit, um die PBK Rinderzucht in Schönhagen (Stadt Pritzwalk) zu besichtigen – und dabei auch Anschauungsunterricht in Sachen der angesprochenen Probleme zu bekommen.

Die PBK, was für Pritzwalk, Buchholz und Kemnitz steht, ist ein konventioneller Betrieb wie 85 Prozent aller landwirtschaftlichen Unternehmen in Brandenburg, wobei der grüne Minister betonte, dass konventionell arbeitende Betriebe „eine brandenburgische Realität“ und ihm alle Betriebe gleich lieb seien. Und auch ihm liege es am Herzen, dass die Landwirte von ihrer Arbeit leben können.

PBK steht für Pritzwalk, Buchholz und Kemnitz

Das ist heutzutage insbesondere in der Milchproduktion kein einfaches Unterfangen: 6,5 bis sieben Millionen Euro müsste die PBK eigentlich investieren, allein um den aktuellen Bestand an Tieren halten zu können, wie PBK-Vorstand Christian Beckmann beim Rundgang erklärte. Und um rentabel arbeiten zu können, müsste der Milchpreis aus Sicht von Christian Beckmann sieben Cent höher liegen. Die PBK liefert zu Arla. Beckmann: „Wir haben schon den besten Preis bekommen, aber gegen hohe Auflagen.“

6,2 Millionen Kilogramm Milch pro Jahr werden in Schönhagen produziert. Damit könne man 135.000 Menschen versorgen, erklärte Beckmann. In der Biogasanlage auf dem Gelände wird Strom produziert, der für 12.000 Haushalte reicht. Betrieben wird die Anlage mit Rinderdung und Rindergülle und zu einem kleinen Teil mit Mais.

Milchviehhaltung ist nach wie vor das Hauptstandbein der PBK in Schönhagen. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch wenn der Unternehmensverbund PBK in mehreren Segmenten und an mehreren Standorten unterwegs ist – so bewirtschaftet er auch in Pritzwalk 150 Wohnungen –, kommen doch nach wie vor rund 45 Prozent der Umsätze aus der Tierproduktion. „Wenn diese defizitär ist, dann wird es sehr, sehr schwierig“, sagte dazu Christian Beckmann. „Wir haben junge Leute und ein sehr gutes Team. Jetzt brauchen wir eine Perspektive nach vorne.“

55 Mitarbeiter hat die PBK insgesamt. Beckmann ist stolz darauf, seine Belegschaft bislang aus der Region rekrutiert zu haben. Doch das wird jetzt auch für ihn schwieriger. „Wir sind das erste Mal seit zehn Jahren auf Mitarbeitersuche“, sagte Beckmann, in dessen Betrieb auch ausgebildet wird.

Wenn Landschaftsschutz auf Landwirtschaft prallt

Spezifisch für die Prignitz ist nach Angaben von Sabine Kramer, Zweite Beigeordnete des Prignitzer Landrats, die Besonderheit, dass 40 Prozent der hiesigen landwirtschaftlichen Flächen in Schutzgebieten liegen – genauer gesagt 53.000 von insgesamt 139.000 Hektar Fläche, wie ihr Sachbereichsleiter Landwirtschaft, Normen Sachtleben, ergänzte. Das führt besonders bei Baugenehmigungsverfahren von neuen Ställen oder Umbauten, Betriebsanlagen, Futtersilos und anderen Vorhaben zu Problemen.

Und deshalb ist Christian Beckmann mit dem Wunsch, in eine Erweiterung seines Betriebs investieren zu können, schon vor einigen Jahren in Potsdam abgeblitzt. Der Betrieb dürfte nicht ins direkt angrenzende Landschaftsschutzgebiet hinein erweitert werden.

Axel Vogel: Für das Tierwohl braucht man mehr Platz

Der Minister zeigte für den Verdruss darüber Verständnis: Mit der Ausweisung von Schutzgebieten sei nie intendiert worden, dass Investitionen verhindert werden. Axel Vogel betonte, dass hier eine Abwägung der Rechtsgüter vorgenommen werden müsse. Für die Umsetzung des Tierwohlgedankens brauche man mehr Platz und Auslauf für Tiere, und das dürfe nicht am Natur- und Landschaftsschutz scheitern.

Fazit: Christian Beckmann zeigte sich zufrieden, dass sich einmal Vertreter aus dem Kreis und dem Land an einen Tisch gesetzt haben. Der Minister versprach, die Anregungen in die nächste Runde der Landwirtschaftminister der Länder mitzunehmen, auch wenn einige der angesprochene Probleme in Bundeszuständigkeit lägen.

Von Bernd Atzenroth