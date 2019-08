Pritzwalk

Für die Schüler der Freiherr-von-Rochow-Oberschule in Pritzwalk wird es ernst. Nächste Woche dürfen die neunten und zehnten Klassen bei den Juniorwahlen den Landtag in Brandenburg wählen. In Workshops lernten sie am Mittwoch wie eine Wahl abläuft, wer gewählt werden kann und warum es wichtig ist, wählen...