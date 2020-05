Jetzt können sich die Pritzwalker Wehren im Einsatz besser schützen

Pritzwalk

Der erste Termin für die neue Fachgebietsleiterin Ordnung und Sicherheit in der Pritzwalker Stadtverwaltung, Inka Petkov, bei der städtischen Feuerwehr war ein sehr angenehmer – in Sachen verbesserter Arbeitsschutz. Denn im Gerätehaus erhielten die Wehren aus dem Stadtgebiet für jedes der 22 Feuerwehrfahrzeuge jeweils eine Kiste mit Schutzmaterial.

Auch das Ordnungsamt wird bedacht

Sieben dieser 22 Kisten bleiben bei der Pritzwalker Stadtfeuerwehr, die somit nun eine Mehrfachausstattung an Mund- und Nasenschutz hat. Auch Beveringen bekommt eine doppelte Ausstattung. Zu den Kisten hinzu kommen Kanister für Wasser.

Anzeige

Drei weitere Kisten über die 22 hinaus sind für den Außendienst der Stadtverwaltung für das Ordnungsamt und den Wochenenddienst gepackt worden. Die Kisten enthalten Desinfektionsmittel, sowohl für die Körperpflege als auch für den Einsatz an Fahrzeug und Technik, pro Auto 600 Paar Handschuhe sowie Schutzmasken. Schutzanzüge sollen hinzukommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Neue Ausstattung kostete insgesamt 8000 Euro

Zur Übergabe war Inka Petkov, die seit 1. April ihre neue Position bekleidet, mit ihren beiden Chefs, Bürgermeister Ronald Thiel und dem Amtsleiter Halldor Lugowski, gekommen. Im Feuerwehrgerätehaus nahmen der Stadtbrandmeister Volker Lehmann, Pritzwalks Ortswehrführer Adrian Zechser und der stellvertretende Stadtbrandmeister Thomas Lesker die Lieferung entgegen.

Insgesamt hat die neue Ausstattung 8000 Euro gekostet, wie Halldor Lugowski sagte, der als Amtsleiter in der Stadtverwaltung auch für die Feuerwehren zuständig ist. Ein teurer Posten waren Spezialschutzmasken aus China für fünf Euro pro Stück. Um dies und anderes in die Kiste packen zu können, konnte die Stadt auf eine lang erwartete Lieferung von Schutzmaterial an den Landkreis Prignitz zurückgreifen.

Thema Hygiene bekam durch Corona einen großen Schub

„Das Thema Hygiene hat bei der Feuerwehr ohnehin einen ganz anderen Stellenwert bekommen“, erklärt der Stadtbrandmeister Volker Lehmann.“ Das sei schon vor Corona so gewesen. Aber mit der Pandemie, mit der keiner so gerechnet habe, bekam das Thema noch einmal einen richtigen Schub. Lehmann hatte für die notwendige Ausstattung eine Checkliste erstellt.

Volker Lehmann war es wichtig, dass „wir das auf Fahrzeuge verlasten können.“ Sprich: Es wurde eine Lösung gefunden, wie das Material kompakt in jedem Fahrzeug aufbewahrt werden kann und für den Einsatz nicht neu gepackt werden muss. Dafür sind die Kisten ideal, dazu gibt es Behälter für Trinkwasser sowie in der Kiste sogar Müllbeutel für eine fachgerechte Entsorgung nach dem Einsatz.

Damit wehren ohne Angst in den Einsatz gehen können

Bürgermeister Ronald Thiel betonte, dass es sich um eine dauerhafte Lösung handele. „Das ist alles nicht nur für Corona“, sagt auch Halldor Lugowski, „die Sachen können danach weiterverwendet werden.“

Halldor Lugowski merkte noch an, dass gerade die Berufsgenossenschaft eine Handlungsempfehlung in Sachen Arbeitsschutz geschickt habe, „wo genau das drin steht, was wir jetzt machen“.

Wichtig sei es, dass die Brandschützer selbst ausreichend geschützt seien und „dass unsere Wehren ohne Angst in den Einsatz gehen können“.

Von Bernd Atzenroth