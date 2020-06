Schwierige Halswirbel-OP in Pritzwalk nach einem Unfall

Pritzwalk

Mit zwei gebrochenen Halswirbeln war der Prignitzer Jürgen Wrede im Mai nach einem Unfall in Pritzwalker KMG Klinikum gekommen. Und die Mediziner des Krankenhauses konnten dem 72-Jährigen helfen und an der Halswirbelsäule operieren. Das war auch angesichts der Vorerkrankung des Patienten ein schwieriger Eingriff, wie das Krankenhaus mitteilt.

„Ich war zu Hause gestürzt und wurde dann nach einer Stabilisierung vor Ort mit dem Rettungswagen ins KMG Klinikum Pritzwalk gebracht“, beschreibt Jürgen Wrede die Umstände, die zu seiner Operation im Pritzwalker Klinikum führten. „Als die Wirbelbrüche dort in der Radiologie festgestellt wurden, habe ich mich zunächst erkundigt, ob ich für eine Behandlung in Pritzwalk in guten Händen bin.“ Er erfuhr, dass Michael Metzner, Chefarzt der Klinik für Unfall- und Fußchirurgie, vor seiner Zeit in Pritzwalk auch am Unfallkrankenhaus Berlin tätig war. „Da hatte ich dann das Vertrauen, dass er auch für so einen komplizierten Fall der richtige Arzt ist.“

Nachbehandlung im Medizinischen Versorgungszentrum

Am 19. Mai wurde Jürgen Wrede an der Halswirbelsäule operiert. Ungeachtet der ohnehin schon schwerwiegenden Diagnose ist seine Wirbelsäule auch noch durch eine Erkrankung versteift.

Der Eingriff wurde von Michael Metzner vorgenommen. Der Chefarzt hat die Möglichkeit solcher Operationen in die Prignitz gebracht. Laut Mitteilung aus dem Klinikum werden solche Wirbelsäulenbrüche in der Regel nur an großen Kliniken operiert. Zurzeit trägt Jürgen Wrede noch eine Halskrause und ist in der Praxis für Chirurgie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums Pritzwalk in ambulanter Nachbehandlung. Dort finden die Kontrolluntersuchungen bis zur abgeschlossenen Heilung statt.

Komplizierter Vorgang, der nur von erfahrenen Ärzten durchgeführt wird

Michael Metzner erläutert den Fall: „Schwere Halswirbelsäulenbrüche müssen von ventral, also von der Vorderseite des Patienten oder der Patientin aus, behandelt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht anders als die dorsale Operation von der Rückenseite aus eine bessere und dauerhafte Stabilisierung der Wirbelsäule. Das ist ein komplizierter Vorgang, der nur von mit solchen Eingriffen erfahrenen Operateurinnen und Operateuren durchgeführt werden kann. Wir sind im weiten Umkreis von Pritzwalk die einzige Klinik, die diese spezielle Form der Osteosynthese, also der operativen Versorgung von Knochenbrüchen, anbietet.“

Michael Metzner freut sich sehr darüber, dass es ihm zusammen mit seinem Team gelungen ist, die Operation erfolgreich durchzuführen und dass Jürgen Wrede wieder wohlauf ist. Es sei für diesen nicht alltäglichen Fall besonders von Vorteil, dass Metzner den Heilungsprozess in der ambulanten Nachsorge weiter betreuen kann.

„Ich fühle mich durch ihn und die anderen Ärzte am KMG Klinikum sehr gut behandelt und bin froh, dass mein Unfall dank der schnellen Hilfe letzten Endes so glimpflich verlaufen ist“, sagt Jürgen Wrede.

Von MAZ-online