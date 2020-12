Seefeld

Ganz langsam fährt ein Auto durch den Pritzwalker Ortsteil Seefeld. Das ist nichts Ungewöhnliches. Doch wenn die Insassen sich aus dem Fenster lehnen und mit ihrem Handy Videos drehen, irgendwie schon. In der Weihnachtszeit ist das für die Seefelder aber normal. Der Ort ist nämlich ein wahrer Mekka für Weihnachtsfans.

Seefelder sind bekannt für ihre prachtvolle Weihnachtsbeleuchtung

So mancher Besucher geht im Ort spazieren – natürlich mit einer Handy-Kamera bewaffnet. Wieder andere stehen mit Kamera und Stativ mitten auf der Dorfstraße. Der Grund für den Trubel ist nicht zu übersehen: Seit vielen Jahren gibt es in dem Pritzwalker Dorf eine ganz besondere Weihnachtsbeleuchtung. Ob aus der Prignitz, Berlin oder sogar München – die Gäste nehmen teilweise weite Wege auf sich, um einmal die Beleuchtung mit eigenen Augen zu sehen.

Schaulustige kommen nach Seefeld um sich ein eigenen Bild von dem Lichterzauber zu machen. Quelle: Julia Redepenning

Viele Häuser und Vorgärten sind kunstvoll dekoriert und herrlich beleuchtet. In den sozialen Netzwerken und weit über die Kreisgrenzen hinaus ist das Weihnachtsdorf der Prignitz eines der Gesprächsthemen Nummer eins. Sandra Schulze gehört zu den Bewohnern, die zusammen mit ihrem Mann jedes Jahr für das kleine Wunder sorgt. „Es ist einfach nur toll“, sagt sie, „und wir freuen uns, dass wir mittlerweile so berühmt sind.“

An den Wochenenden wird das Pritzwalker Dorf Seefeld förmlich gestürmt

Wenig später hält ein Auto vor ihrem Haus an. Die Insassen bedanken sich bei ihr. „Das hören wir oft“, erklärt sie, „das ist unser Lohn“. Da ist es dann auch nicht schlimm, wenn sie manchmal mit dem eigenen Auto nicht auf ihr Grundstück fahren kann. „Die Leute parken natürlich, wo es geht und manchmal vor meiner Einfahrt“, erzählt sie. Auch an diesem Abend herrsche reger Verkehr in dem kleinen Dorf.

Mit sehr viel Liebe zum Detail werden die Häuser und Vorgärten geschmückt. Quelle: Julia Redepenning

An den Wochenenden sei das aber schlimmer. Dann wird der Ort regelrecht gestürmt. Da kommt es auch schon vor, dass die Anwohner unwissend vor dem eigenen Haus zur Seite gebeten werden. Schließlich soll das Foto des Gastes doch perfekt werden. „Ich finde es nicht schlimm, ganz im Gegenteil“, meint Sandra Schulze, „gerade in Zeiten wie diesen ist ein wenig Licht und Freude so wichtig.“

Seefelder planen bereits die kommende Saison

Diese Meinung teilt auch Sven Steffen. Er ist Mitglied des Ortsbeirates von Seefeld und ebenfalls im Weihnachtsfieber. „Ich habe schon Ideen für das nächste Jahr“, sagt er. Er verrät, dass er in der kommenden Saison sein Dach mehr in Szene setzen möchte. „Vielleicht ein Rentier und ein Schlitten“, überlegt er.

Angefangen habe alles vor vielen Jahren mit einem Nachbar, der nach Seefeld zog. Als Gerd Rietschel in die Prignitz kam, verschönerte er in der Weihnachtszeit sein neues Heim. Jahr für Jahr wurde es mehr. Es dauerte nicht lang und die ersten Nachbar ließen sich von der Idee anstecken. Wann genau es angefangen hat, weiß kein Seefelder mehr so richtig. Noch heute schmückt Gerd Rietschel sein Haus – im Stil der Seefelder, versteht sich. In der gerade erst beendeten Online-Abstimmung um das schönste Weihnachtshaus von Prignitz-Ruppin hat Rietschel mit seiner Weihnachtsdekoration Platz 2 belegt.

Immer mehr Seefelder lassen sich anstecken und beleuchten ihre Häuser zu Weihnachten etwas mehr. Quelle: Julia Redepenning

Vier Wochen brauchen die Seefelder für die Vorbereitung der Weihnachtsbeleuchtung

Für die Installation der Weihnachtsdekoration benötigen die Hausbesitzer etwa vier Wochen. „Vieles bauen wir gar nicht mehr ab“, erklärt Sandra Schulze. Mit dem Beginn der Adventszeit, sprich dem Tag nach Totensonntag, werden die ersten Lichter eingeschaltet. Spätesten zum ersten Advent sind alle fertig. Für das farbenfrohe Hobby geht nicht nur viel Zeit drauf, sondern es kann unter Umständen auch kostenintensiv werden.

„Über Geld spricht man nicht“, sagt Sven Steffen. Aber für den Spaß gibt er gerne etwas mehr aus. „Meine Frau hat da ein Auge drauf“, erklärt der Seefelder Frank Rietsche, „aber hin und wieder darf es was Neues sein“. Dank der modernen LED-Leuchtmittel falle der Spaß am Ende auch nicht bei der Stromrechnung auf. „Es ist ja nur einmal im Jahr“, sagt Frank Rietsche.

Das Haus der Ortsvorsteherin Heike Mennecke ist natürlich auch dekoriert. Quelle: Julia Redepenning

Lichterfest musste wegen Corona ausfallen

Über den Zuspruch und die zahlreichen Besucher, die nun jeden Abend das kleine Prignitzer Dorf aufsuchen, freuen sich die Seefelder immer wieder. Ganz besonders möchten sie sich bei Mario Ortlieb aus dem benachbarten Ort Sarnow bedanken. Der Unternehmer kommt regelmäßig mit seinen Kindern nach Seefeld. Als Dankeschön schenkte er allen Teilnehmern der Aktion einen Gutschein für seinen Hofladen. „Das war eine wirklich tolle Geste“, bedankt sich Sven Steffen.

Nächstes Jahr möchten die Seefelder einen Besucherparkplatz einrichten. „Dann hat das wilde Parken ein Ende“, meint Sandra Schulze. Und wenn es wieder möglich ist, wollen die fleißigen Dekorateure wieder ein Lichterfest veranstalten. In diesem Jahr ist es wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. „Das holen wir nach“, sagt Sven Steffen.

In Seefeld werden Weihnachtsträume war. Quelle: Julia Redepenning

Ebenfalls sollen alle Besucher darauf hingewiesen werden, dass es noch mehr zu bestaunen gibt. Da sich nicht alle Seefelder an der jährlichen Aktion beteiligen, bleiben einige Stellen um Ort dunkel. Daher drehen viel Autofahrer und Spaziergänger am Ende der ersten Straße um und verpassen so den Rest des Weihnachtswunderlandes. Man denke über eine passende Beschilderung nach, erklärt Sandra Schulze.

In diesem Jahr müssen die Seefelder noch damit leben, dass sie hin und wieder nicht das eigene Grundstück kommen, weil es zugeparkt. Alle nehmen es jedoch sportlich. „wir wollen unser Hobby mit allen teilen“, sagt Sven Steffen, „und wir sind nach so vielen Jahren schon geübt darin“.

Blick von der B103: Das Dorf ist am Abend schon aus mehreren Kilometer Entfernung zu sehen. Quelle: Julia Redepenning

Wer das Lichtermeer mit eigenen Augen sehen möchte, kann dies noch bis zum 6. Januar. Danach wird die Beleuchtung abgebaut. Ungefähr gegen 16 Uhr werden die Lichter eingeschaltet. Bei Spaziergängen sind die bekannten Corona-Regeln zu beachten. Autofahrer sollten möglichst am Dorfrand oder geeigneten Plätzen parken. Das Dorf liegt unweit von der B 103, Knapp sieben Kilometer von Pritzwalk entfernt.

Von Julia Redepenning