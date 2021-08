So grüßt Pritzwalk jetzt seine Gäste

Pritzwalk

Mit ganz neuem Schick begrüßt und verabschiedet die Stadt Pritzwalk jetzt ihre Gäste. An Stadtein- und -ausfahrten stehen jetzt große Tafeln, die geziert sind mit besonders schönen Motiven aus der Dömnitzstadt. „Wir wollen als Stadt mehr im Stadtmarketing machen“, erklärte dazu Bürgermeister Ronald Thiel, „so können wir auf uns aufmerksam machen.“

Motive aus der Stadt zieren beide Seiten

Die Tafeln sind doppelseitig. Auf die einen Seite begrüßen sie die Menschen, auf der anderen verabschieden sie sie. Zu sehen sind jeweils unterschiedliche Motive, die Orte im Stadtgebiet zeigen, an denen man mehr oder weniger vorbeikommen kann, wenn man in dieser Richtung weiterfährt.

Am Mittwoch wurde die erste der neuen Tafeln in Höhe der Ampelkreuzung an der Sparkasse Prignitz eingeweiht. Auf der Begrüßungsseite ist die Stadtmauer zu sehen, auf der anderen das Hainholzbad.

Beidseitig ist auf den Tafeln Veranstaltungswerbung möglich

Weitere Tafeln werden auch an den Stadtzufahrten von Wittstock und Perleberg aus angebracht, dort mit jeweils anderen Motiven.

Damit kommt eine Geschichte mit jahrelangem Vorlauf zu einem guten Ende. Sie begann, als im November 2013 die alten Stadteingangstafeln zurückgebaut wurden. Thiel erinnert sich daran, dass er, damals noch Amtsleiter, unter anderem deswegen nicht zufrieden war, weil sich auf den Tafeln Veranstaltungen nicht gut bewerben ließen.

Das geht nun mit den neuen Tafeln sogar beidseitig. Per Drahtgestell kann die Veranstaltungswerbung dann sogar in gleicher Größe vor die Stadtmotive gerückt werden, wie der Amtsleiter für Stadtentwicklung, Halldor Lugowski, erklärte. Insgesamt werden so 16 Flächen für Veranstaltungswerbung zur Verfügung stehen.

Weitere Schilder und ein neues Wegeleitsystem

Doch Lugowski betonte: „Wir wollen dort nicht stehenbleiben.“ Nach den großen Schildern an der A24 ist gerade der Auftrag vergeben worden, auch an den Bundesstraßen rund um die Stadt eine Beschilderung zur Museumsfabrik anzubringen. „Bis Ende des Jahres wird es dort die entsprechenden grünen Schilder geben.“ Er fuhr fort, dass auch innerstädtisch eine Erneuerung des Wegeleitsystems geplant sei. Man fange in der Stadt an und gehe dann in die Dörfer. „Es wird ein einheitliches System mit Pritzwalk-Logo“, sagte Lugowski, „mit bis zu 39 Tafeln, um die entsprechenden Sehenswürdigkeiten zu finden.“

Ideengeber und Beteiligte bei der Einweihung dabei

Dass nun diese Lösung für die Schilder zustande kam, dankt der Bürgermeister einigen Menschen, die er zur Einweihung eingeladen. Mit dabei war Fred Pogalski, der in seiner Zeit als Stadtsprecher laut Thiel Anstöße für ein solches Projekt gegeben hat, genauso wie Wolfgang Simon, Vorsitzender der Pritzwalker Gesellschaft für Heimatgeschichte. Thiel begrüßte als weiteren Mitstreiter den Stadtverordneten Jean Duwe, gleichzeitig Mitglied im Tourismusverein Pritzwalk und Umgebung.

An der Veranstaltung nahm auch Ronny Dräger von der Firma Straßen-und Tiefbau Baatz aus Kyritz teil, die die Schilder aufgestellt hat.

Ebenfalls dabei: Halldor Lugowski und Andrea Asse, die laut Thiel in der Stadtverwaltung die Angelegenheit „richtig auf die Bahn gebracht“ haben, sowie René Georgius von der IHK und der Chef der Wohnungsbaugesellschaft Pritzwalk, Dirk Scherlis.

Eine Beleuchtung der Schilder folgt noch

Thiel und sein Stellvertreter Halldor Lugowski berichteten auch davon, dass die Tafeln das Ergebnis eines durchaus spannungsreichen Diskussionsprozesses in einem eigens dafür eingerichteten Arbeitskreis in der Stadtverwaltung sind, die am Ende ein sehr ansehnliches Ergebnis erbracht haben. Zu den Diskussionsthemen zählten Design, Farbgebung und Fotomotive.

Hinzu kommt im übrigen noch eine pfiffige Beleuchtung der Schilder, mit der ab September zu rechnen ist.

