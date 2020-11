So investiert eine Pritzwalker Firma in die Zukunft

Perleberg

Es ist ein Beispiel dafür, dass noch in der Region investiert wird: Die Firma Zeus Anlagenbau in Pritzwalk lässt gerade vom einheimischen Dachdeckerbetrieb Lublow ihr Dach erneuern, das von allen Seiten bislang nicht abgedichtet war. Seit Anfang Oktober laufen die Arbeiten. Innerhalb von zwei Wochen ist das Dach komplett ab- und wieder neu gedeckt worden. Jetzt wird die Verblendung nach außen angebracht. Und im kommenden Jahr soll obendrein auf dem Dach eine Solaranlage installiert werden.

Mit Unterstützung der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz ist es möglich, die Ausgaben in Höhe von 125 000 Euro zu stemmen.

Robert Lützow (l.), geschäftsführender Gesellschafter von Zeus Anlagenbau Pritzwalk, und Sven Lehrke, der in dem Betrieb für die Ausbildung zuständig ist. Quelle: Bernd Atzenroth

Wie das Unternehmen dereinst nach Pritzwalk kam

Am Standort Wismar, der Hauptstandort ist, hat man sogar eine komplett neue Halle gebaut und dabei 1,2 Millionen Euro in die Hand genommen. Dort wird schon eine Solaranlage auf das Dach gesetzt.

Insgesamt arbeiten für Zeus Anlagenbau 46 Mitarbeiter, jeweils 23 an den beiden Standorten. Wie das Unternehmen nach Pritzwalk gekommen ist, ist eine ungewöhnliche Geschichte. In der Gründungsphase, als das Werk in Wismar eröffnet werden sollte, erfuhren die damaligen Macher um Detlef Koch , dass in Pritzwalk die Firma Zeus Maschinenbau Insolvenz angemeldet hatte. Dort wollten sie zunächst nur den Maschinenpark kaufen.

Doch bekamen sie ein so gutes Angebot, dass sie gleich das ganze Grundstück erwarben und da blieben. Und so gibt es seit 2005 beide Standorte in Wismar und Pritzwalk.

Blick in die Fertigungshalle von Zeus Anlagenbau Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

400 Kunden von Hamburg bis Berlin

Die Firma hat knapp 400 Kunden in der Medizin, im Energiesektor oder auch im Bereich Automation. Sie kommen vorwiegend aus Berlin und Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern und der Hamburger Region. Drei größere Firmen aus Pritzwalk sind schon länger als 2004 gute Kunden und wurden schon vom Vorgängerunternehmen beliefert.

„Wir haben Glück, dass unsere Branche nicht sehr von der Krise betroffen ist“, sagt Lützow. Ein großer Corona-Einbruch blieb aus. „Es ist eher so, dass wir Personal aufstocken wollen.“ Da gibt es nur ein Problem: den grassierenden Fachkräftemangel in der Prignitz.

Photovoltaik auf dem Dach bekommt jetzt die Firma Zeus Anlagenbau in Pritzwalk. Für die Arbeiten hat sie die Pritzwalker Firma lublow gewonnen. Quelle: Bernd Atzenroth

Ausbilden, um junge Leute übernehmen zu können

Um dem abzuhelfen, setzt Zeus Anlagenbau auf Ausbildung. Dafür zuständig ist im Unternehmen Sven Lehrke. „Wir haben gerade vier Lehrlinge“, erklärt er, „einer wird gerade übernommen.“ Für nächstes Jahr steht ein neuer Lehrling fest.

Das Unternehmen versucht junge Leute auf den Ausbildungsmessen zu akquirieren oder auf dem Weg, in dem das im Moment möglich ist: Wir haben viel bei jobstart digital mitgewirkt“, sagt Lehrke.

Das Betriebsklima muss stimmen

Die Arbeit ist abwechslungsreich, aber dadurch anspruchsvoll: „Es ist nie so, dass sie fünf Tage lang das Gleiche machen. Damit sind die Anforderungen höher.“

Um Leute dann in der Firma halten zu können, müssen viele andere Faktoren aber auch stimmen, das Betriebsklima zum Beispiel. Und gerade in mittleren Betrieben ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ein Feedback bekommen.

Nach Corona darf ein Azubi für vier Wochen nach Schweden

Corona hat gerade für einen Aufschub einer anderen Aktion aufgeführt: In Zusammenarbeit mit der IHK wollte das Unternehmen wieder einen guten Azubi für vier Wochen ins Ausland schicken, um dort Erfahrungen zu sammeln. Aktuell wäre das Schweden gewesen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben – wenn Corona vorbei ist, soll ein Azubi dies machen können.

Vom Sinn sind Lehrke und Lützow überzeugt: „Nur wenn man einen anderen Betrieb sieht, lernt man auch etwas anderes daraus“, sagt Lehrke. Lützow sieht im Auslandsaufenthalt ein gutes Mittel für die persönliche Weiterentwicklung.

Von Bernd Atzenroth