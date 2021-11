Stadt Pritzwalk sagt Weihnachtsmarkt wegen hohen Corona-Zahlen ab

Pritzwalk

Der Pritzwalker Weihnachtsmarkt, der vom 8. bis 12. Dezember stattfinden sollte, wird auch in diesem Jahr ausfallen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Angesichts der hohen Corona-Zahlen und nach sehr intensiven Beratungen sowie mit Blick auf die Bestimmungen der aktuellen Eindämmungsverordnung sah sich die Stadt zu diesem Schritt gezwungen, hieß es. Die Gesundheit der Pritzwalker stehe im Vordergrund.

Stadt will niemanden ausgrenzen

Im Landkreis lag der Inzidenzwert am Dienstag bei 279,9. Ein streng kontrollierter Weihnachtsmarkt mit einer 2G oder 2G+ Regel hätte einen Teil der Bevölkerung ausgrenzet. Das möchte die Stadt Pritzwalk als Veranstalter jedoch nicht dulden. Abgesagt wurden inzwischen auch die für die kommende Woche geplanten Seniorenweihnachtsfeiern. Wer sich angemeldet hatte, sei bereits telefonisch informiert worden.

Bürgermeister Ronald Thiel bedauert diese Entwicklung: „Nach den schönen Events, wie dem Herbstleuchten und den Dorffesten, haben wir uns sehr auf den Weihnachtsmarkt gefreut.“ An weihnachtlicher Stimmung soll es in der Pritzwalker Innenstadt trotzdem nicht fehlen: Wie jedes Jahr wird es einen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz geben, der im Lichterglanz der festlichen Beleuchtung erstrahlen wird.

PriMa-Treff mit weihnachtlichem Flair

Der PriMa-Treff zum Wochenmarkt am Mittwoch, 8. Dezember, wird mit weihnachtlichem Flair aufwarten, kündigte die Stadtverwaltung an. Es soll kleine Überraschungen und Glühwein zum Mitnehmen geben. Alle Angebote laufen ausschließlich unter dem Motto „to go“. Dazu erklingt weihnachtliche Musik von den Blechbläsern. Andere Städte in der Prignitz haben noch nicht abschließend beraten, ob die Weihnachtsmärkte stattfinden werden.

