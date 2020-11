Steffenshagen

Müll, wohin man sieht: Das alte NVA-Gelände etwa zwei Kilometer außerhalb von Steffenshagen (Stadt Pritzwalk) wird immer mehr zum Ablageplatz für Abfall aller Art. Die Gebäude, die seit Jahren nicht genutzt werden, verfallen immer mehr.

Es ist ein Zustand, der in den vergangenen Jahren immer wieder beklagt wurde. Nun erreichte das Thema die Kommunalpolitik – es gab Anfragen im Pritzwalker Stadtparlament und im Prignitzer Kreistag. Offenbar hat die Corona-Zeit wie an anderen Stellen auch das Problem noch einmal verschlimmert. Illegale Müllentsorgung hat gerade Konjunktur. Bernd Lindow, Leiter des Sachbereichs Umwelt beim Landkreis Prignitz, weiß davon ein Lied zu singen.

Abfallwirtschaftsbehörde wird tätig

Seine Behörde ist jetzt damit befasst, dem wilden Müll-Treiben Einhalt zu gebieten. „Der Landkreis Prignitz als Untere Abfallwirtschaftsbehörde wird schon tätig“, versicherte er gegenüber der MAZ. Das ist aber nicht ganz leicht. Schließlich muss erst mal der Besitzer des Geländes kontaktiert werden – und der ist ganz weit weg. „Es gibt einen privaten Eigentümer, und der ist Ziel der behördlichen Maßnahmen“, erklärt Bernd Lindow. „Da laufen auch Verwaltungsverfahren.“

Die Gebäude stehen leer und verfallen immer mehr. Quelle: Bernd Atzenroth

Der Eigentümer bekomme eine Verfügung zur Beseitigung des Mülls. Sollte das nicht reichen, müssen stärkere Geschütze aufgefahren werden: „Wenn wir Zwangsgeld anordnen, müssen wir andere Behörden um Vollstreckungshilfe bitten.“

Aufgesprayte Skelette auf dunklem Untergrund

Für ein anderes Klientel scheint das Gelände ebenfalls ein großes Spielfeld zu sein: Sprayer haben die alternden Gemäuer für sich entdeckt – aber nicht nur die alten Unterkünfte und Verwaltungsgebäude, die vergleichsweise nahe am Verbindungsweg zwischen Steffenshagen und Hasenwinkel sowie Kammermark liegen, sondern auch die alten Bunkeranlagen und Raketensilos, die sich etwa einen Kilometer entfernt versteckt im Wald befinden und nach und nach von der Natur überwuchert werden.

Dass eine Wand hier von lauter aufgesprayten Skeletten auf dunklem Untergrund geziert wird, unterstreicht die ziemlich morbide und geheimnisumwitterte Stimmung an diesem Ort. Hin und wieder kommt man im Wald an Gebäuderesten vorbei, an denen wohl nicht ohne Grund vor Lebensgefahr beim Betreten gewarnt wird.

Fledermäuse siedeln hier, Nacktwanderer bleiben weg

Eine alte Zisterne und die Bunker sind schon als Heimstatt für Fledermäuse entdeckt worden – Naturschützer haben schon versucht, sie zu zählen. Ansonsten gibt es immer wieder mal eine Idee, was mit dem großen Gelände angefangen werden kann. In Steffenshagen konnte man sich vorstellen, dass dort eine Wohnstatt für Senioren entsteht, was aber offenbar nie mehr als ein Gedankenspiel war.

Die im Wald versteckten Bunker-Anlagen sind mittlerweile ziemlich überwuchert und ein Dorado für Graffiti-Spayer. Quelle: Bernd Atzenroth

Vor gut zwei Jahren wurde das Gelände auch ins Spiel gebracht, als kurzzeitig über die Einrichtung eines Nacktwanderweges in der Prignitz diskutiert wurde – ein Vorschlag, der mittlerweile wieder in der Versenkung verschwunden ist.

Ansonsten kommen nur Jagdpächter auf das Gelände, das jetzt Eigentümern in Westdeutschland gehört. Der Waldweg von den Häusern zu den Bunkern ist mit einer Schranke für die Durchfahrt abgesperrt.

Flugabwehrraketen zum Schutz von Pritzwalk stationiert

Vor der Wende gehörte das riesige Areal einmal der Nationalen Volksarmee (NVA), die dort Flugabwehrraketen stationiert hatte. Gebaut wurde die Einrichtung im Jahr 1962. Zum Schutz des Luftraums um Pritz-walk waren hier in der Regel mindestens 120 Soldaten stationiert. Vergleichbare Stellungen hat es auch an anderen Orten rund um Pritzwalk gegeben.

Zum Gelände gehört neben dem Unterkunftsbereich auch eine technische Abteilung, die Feuerstellung lag rund einen Kilometer weit entfernt an besagten Anlagen mitten im Wald. Genau 30 Jahre ist es jetzt her, dass sie abgewickelt wurde: Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 übernahm die Bundeswehr das Gelände. In den folgenden Monaten wurde die Technik ausgebaut und am 31. Dezember 1990 war Schluss mit der militärischen Nutzung.

Es ist kaum zu glauben, dass das ein oder andere Gebäude vor wenigen Jahren noch genutzt wurde. Quelle: Bernd Atzenroth

Nachdem die NVA aufgelöst worden war, fand der Verein „Pro Connections“ dort zunächst eine Unterkunft. Er organisierte, dass auf dem Gelände schwer integrierbare Schüler unterrichtet werden konnten und in den alten Kasernen war zeitweise ein Internat für sie eingerichtet. Auf dem Militärgelände im Wald hielt die Feuerwehr Jugendfreizeiten ab.

Auch Obdachlose fanden hier Unterkunft

Und viele Jahre fungierte ein Gebäude als Obdachlosenunterkunft. Damit war dann 2015 endgültig nach dem Auszug des letzten Bewohners Schluss, nachdem schon 2009 das Gelände versteigert worden war. Der Verein Pro Connections zog nach Lindenberg, und das Bundesvermögensamt verkaufte alles an eine westdeutsche Immobiliengesellschaft.

Sprayer haben das Thema illegale Müllentsorgung auf dem Gelände sogar ironisch aufgegriffen. Quelle: Bernd Atzenroth

Seitdem nimmt die Vermüllung ihren Lauf. Schon 2016 hatte die MAZ darüber berichtet. „Das Problem ist bekannt“, sagt denn auch Bernd Lindow, „sowohl bei uns als auch bei der Stadt Pritzwalk.“ Die Behörde tue, was sie könne.

Gespräche zwischen Landkreis und Stadt

Inzwischen haben Vertreter des Landkreises Prignitz und der Stadt Pritzwalk Kontakt miteinander aufgenommen und ein Gespräch geführt. Es sei aber noch zu früh, etwas dazu zu sagen, ließ Bernd Lindow die MAZ wissen.

Was auch immer jetzt mit dem Gelände geschieht, so ist man sich in einem wohl mit dem Sprayer einig, der ein Anti-Kriegs-Graffiti angesprüht hat: Militärisch soll das Gelände möglichst nie wieder genutzt werden müssen.

Das einst von der NVA und dann vom Verein Pro Connections genutzte Gelände vermüllt zusehens. Die Gebäude verfallen immer mehr. Quelle: Bernd Atzenroth

Von Bernd Atzenroth