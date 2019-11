Pritzwalk

Zwischen Rathaus und Nikolaikirche lädt vom 11. bis 15. Dezember der Pritzwalker Weihnachtsmarkt zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Täglich wartet ein tolles Angebot auf die Besucher.

So treten die Kinder vom Hort „Regenbogenhaus“ und der Kita „Tausendfüßler“ am Mittwoch, 11. Dezember, um 14 Uhr mit ihrem Programm „Wir sind die Kinder dieser Welt“ auf.

Kitakinder mischen mit

Am Donnerstag, 12. Dezember, zeigen die Kleinen aus dem Hort „Kunterbunt“ und der Kita „Kinderland“ ab 14 Uhr ihr Stück „Wir öffnen viele Weihnachtspäckchen“.

Am Freitag, 13. Dezember, haben die Kitakinder aus den Ortsteilen der Stadt ihren Auftritt: „Rappelkiste“ aus Kemnitz, „Sonnenblume“ aus Sadenbeck, „Storchennest“ aus Falkenhagen, „Hummelburg“ aus Steffenshagen sowie Kita „AllerHand“ aus Pritzwalk: „Wenn Kinderaugen leuchten, ist Weihnachtsfreude überall“ heißt ihr Programm.

Buntes Bühnenprogramm

Täglich von 15 bis 19 Uhr ist die Krippenausstellung bereits ab Sonntag, 8. Dezember, in der Kirche Sankt Nikolai geöffnet. Es kommen Schlagersänger Danny Buller, der „Weihnachtszirkus mit Schneeline“ oder die Tetschendorfer Schlossbläser.

„Blue Bayou“ laden für Freitagabend, 13. Dezember, zur Country-Weihnacht ein, die Black Fire Artists verzaubern das Publikum am Samstagabend mit ihrer Feuershow. Für Sonntag sind dann die „Village-Boys“ angekündigt.

Der krönende Abschluss des Weihnachtsmarktes ist am Sonntag um 17 Uhr die „Adventsmusik zum Zuhören und Mitsingen“ in der katholischen Kirche Sankt Anna. Das Programm für den Pritzwalker Weihnachtsmarkt findet sich unter www. pritz­walk.de. Öffnungszeiten: Der Pritzwalker Weihnachtsmarkt hat am Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 19 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist von 11 bis 17 Uhr offen.

Von MAZ-online