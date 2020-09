Zwei Stunden, nachdem der jüngste Beitrag zum Thema Tempo 30 in Sarnow online gegangen ist, hat die Kreisverwaltung jetzt doch einen Antrag von der Stadt erhalten. Jetzt prüft die Untere Verkehrsbehörde das Ansinnen.

Tempo 30 in Sarnow: Stadt Pritzwalk hat Antrag jetzt abgeschickt

Pritzwalk - Tempo 30 in Sarnow: Stadt Pritzwalk hat Antrag jetzt abgeschickt

Pritzwalk - Tempo 30 in Sarnow: Stadt Pritzwalk hat Antrag jetzt abgeschickt