Thiel: Keine Veranstaltungen in Pritzwalk bis 31. Dezember

Pritzwalk

Wenn es nach Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel ginge, dann würde es auch bis zum 31. Dezember dieses Jahres keine Veranstaltungen mit Beteiligung der Stadt geben. Jedenfalls präsentierte das Stadtoberhaupt am Dienstag dem Hauptausschuss der Stadtverordneten auf ihrer Tagung eine Tischvorlage, nach der die bis zum 30. September geltende Verordnung um drei Monate verlängert wird – ganz so, wie es das Stadtoberhaupt schon im März eigentlich vorgehabt hatte.

Thiel : „Chance in der Durchführung von kleineren Veranstaltungen“

„Bezüglich der bundesweiten Regelung zum Verbot von Großveranstaltungen sehen wir die Notwendigkeit der Verlängerung des Beschlusses bis zum 31. Dezember 2020“, ließ die Stadtspitze zur Begründung die MAZ wissen. Soweit Ausnahmen von dieser Regel zugelassen werden sollen, bedürfe es eines gesonderten Beschlusses des Hauptausschusses.

Anzeige

Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel Quelle: Bernd Atzenroth

Weitere MAZ+ Artikel

„Auch die Landesregierung Brandenburg hat bekanntlich in der vergangenen Woche Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen bis einschließlich 1. Januar 2020 verboten“, begründete der Bürgermeister seinen Vorstoß, „wir sehen eher eine Chance in der Durchführung von kleineren Veranstaltungen.“

Winkelmann : „Wir sind dagegen, denn es wäre ein schlechtes Zeichen nach außen.“

Doch Thiel erntete Widerspruch, so dass es im Hauptausschuss noch keine Entscheidung über das Ansinnen gab. Jetzt müssen sich am kommenden Mittwoch, 16. September, die Stadtverordneten in dieser Frage positionieren.

So meinte der Vorsitzende des Hauptausschusses, Hartmut Winkelmann (Linke): „Wir sind dagegen, denn es wäre ein schlechtes Zeichen nach außen.“

Wird es überhaupt einen Weihnachtsmarkt geben?

Ein Knackpunkt scheint die Austragung eines Weihnachtsmarkts zu sein. Selbst Winkelmann ist dabei aber klar, dass es „natürlich kein Weihnachtsmarkt sein kann, wie wir ihn kennen“. Eine Variante mit dezentralen Veranstaltungsorten könne er sich aber schon vorstellen.

Immerhin gibt es ein Schlupfloch: Wenn der Hauptausschuss es als machbar empfinde, könne er davon abweichen. Winkelmann dazu: „Wir müssen uns ja nicht von vorneherein die Füße binden.“

Krähen: Umsetzung von Maßnahmen wird Jahre dauern

Bei einem weiteren Thema wollen die Stadtverordneten jetzt ernst machen: Der Bürgermeister soll beauftragt werden, ein Konzept für die Vergrämung von Saatkrähen vorzulegen.

Gegenüber der MAZ ließ Thiel dazu verlauten: „Wir halten eine fortlaufendes Monitoring der Krähen im Stadtgebiet für notwendig. In den vergangenen Jahren haben wir bereits Maßnahmen ergriffen, um die Population der Krähen abzuschmelzen. Deren Umsetzung wird uns aber noch einige Jahre beschäftigen.“

Stadtverordnete wollen schneller handeln

Unter den Stadtverordneten gibt es welche, die schneller handeln wollen. Helmut Kühn (Freie Wähler Pro Prignitz) zum Beispiel, der dies mehrfach in den Ausschüssen angesprochen hatte. Winkelmann sieht es ähnlich wie Kühn: „Es ist nicht nur bei uns, sondern auch woanders ein Problem“, sagt er, wohl wissend, dass die Saatkrähen unter strengem Naturschutz stehen.

Im Grunde bräuchte man eine andere Beschlusslage im europäischen Parlament, um an der Situation etwas ändern zu können. Winkelmann: „Wir müssen überlegen, wie wir das mit einer ganzen Reihe von Kleinmaßnahmen hinkriegen.“

Von Bernd Atzenroth