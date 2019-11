Pritzwalker Züchter zeigen ihre Besten

Pritzwalk

Die letzten Käfige werden aufgebaut und die Halle hübsch hergerichtet – es war eine Menge Arbeit, die der Kleintierzüchterverein Pritzwalk in den vergangenen Tagen geleistet hat. Am Wochenende laden die Züchter nicht nur zur Ausstellung ein, sondern zu einem riesigen Jubiläum. Es wird die 100. Veranstaltung dieser Art präsentiert und schon jetzt ist sie ein absoluter Erfolg, denn mehr als 450 Kaninchen, Tauben und Geflügel sind angemeldet.

Wettkampf mit Ehrungen für die besten Tiere

„Das ist das höchste Meldeergebnis bisher“, sagt ein sichtlich zufriedener Hans-Gero Sperlich, Vorsitzender des Vereins. In diesem Jahr knackt sein Verein gleich mehrere Rekorde. „Es sind über 90 Kaninchen angemeldet.“ Ebenfalls werden vier Enten zu Gast sein und hoffen auf das wertvolle Prädikat „vorzüglich“.

Alle Teilnehmer müssen sich den strengen Bewertungen der Preisrichter stellen. Sieben an der Zahl werden ihr Urteil fällen. „Zwei sind nur für die Kaninchen zuständig und der Rest für die Tauben und das Geflügel“, erklärt Sperlich. Nach verschiedenen Kriterien werden die Tiere begutachtet. Dabei sind ein rasseentsprechendes Aussehen und Größe sehr wichtig. Auch das Gewicht spielt eine entscheidende Rolle. „Die Ohren der Karnickel werden gemessen und die Tiere müssen auf die Waage“, erklärt der Vorsitzende.

Die Langohren müssen sogar auf die Waage. Quelle: Bernd Atzenroth

Mehrere Titel werden vergeben

Am Ende dürfen sich die besten Züchter über tolle Gewinne und Auszeichnungen freuen. Ganz vorne auf der Beliebtheitsliste stehen dabei die Ehrungen des Landes Brandenburg und des Kreises Prignitz. 97 Punkte muss ein Teilnehmer für das Prädikat „vorzüglich“ erhalten. Am Ende werden alle Teilnehmer mit den höchsten Punktzahlen zum Finale gerufen. „Wir suchen dann den Superchampion“, erklärt Sperlich. Dieser Preis wird zum ersten Mal verliehen.

Dem strengen Blick der Richter entgeht nichts. Quelle: Stephanie Fedders

Die Stadt Pritzwalk um Bürgermeister Ronald Thiel beteiligt sich ebenfalls an den Auszeichnungen. Sie vergibt den so genannten „Pokal des Bürgermeisters“. Nicht nur der große Züchterstolz wartet auf die Besucher, die sich die Schau aus nächster Nähe betrachten möchten – am Samstag und Sonntag bietet der Verein zudem viele Überraschungen für Jung und Alt.

Vereinsschau mit Tag der offenen Tür

„Wir haben eine Streichel-Voliere.“ Wer sich traut, kann diese betreten und nach Herzenslust die Meerschweinchen verwöhnen. Eine Tombola mit tollen Gewinnen steht auch bereit. Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen bestens gesorgt. Kuchen, deftiges Essen und Getränke aller Art wird es geben.

Wer noch ein Haustiere für sich sucht oder seinen eigenen Bestand erweitern möchte, kann am Wochenende beim Tierverkauf fündig werden. „Vielleicht sucht jemand einen neuen Hahn oder Hühner.

Rückblick auf mehr als 100 Jahre Vereinsgeschichte

Zum Jubiläum blickt der Verein auch einmal zurück. Dafür können Besucher und Freunde einen Blick in die Chronik des Vereins werfen. Diese wurde liebevoll von Vereinsmitgliedern zusammengestellt und wird zum Lesen ausliegen. Das Erntefest der Tierzüchter soll ein toller Abschluss der Saison werden – und da gehört ein kleiner Wettstreit dazu.

Am Samstag und Sonntag steht für Besucher die Tür offen –der Verein lädt zur Vereinsschau ein. Quelle: Bernd Atzenroth

Wer Interesse hat, sollte am Samstag Zeit von 9 bis 17 Uhr oder Sonntag von 9 bis 15 Uhr im Vereinsheim in der Freyensteiner Chaussee 1 in der Gärtnerei Lüders vorbeischauen.

