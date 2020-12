Pritzwalk

Wenn man das Sanitätshaus Nordlicht in der Pritzwalker Saarstraße betritt, wird man immer mit einem freundlichen Lächeln empfangen. Der Patient steht bei allen Mitarbeitern im Vordergrund, was den beiden Inhabern Matthias Volkmann und Ferdinand Buchholz enorm wichtig ist. Doch das ist nicht der einzige Grund, der das Unternehmen so besonders macht.

Pritzwalker Sanitätshaus Nordlicht ist ein Nachfolgeunternehmen

Denn trotz coronabedingten Lockdown eröffneten Volkmann und Buchholz am 1. April ein neues Geschäft. „Ich hatte mir viele Gedanken gemacht, ob das bei den Corona-Einschränkungen alles so klappen wird“, erzählt Katrin Held. Sie ist unter anderem für den Verkauf im Ladengeschäft zuständig. „Mit meiner Entscheidung hier anzufangen, bin ich noch immer sehr glücklich“, verrät sie.

Anzeige

Katrin Held ist seit 1. April ist unter anderem für den Verkauf im Ladengeschäft zuständig. Quelle: Julia Redepenning

Das Sanitätshaus Nordlicht wurde als eines der beiden Nachfolgeunternehmen des Pritzwalker Traditionsfachhandels „Kämmerer “ neu eröffnet. Angefangen mit dem langjährigen Kern des ehemaligen Kämmerer-Teams beschäftigen die beiden Inhaber heute bereits 20 Angestellte. „Wir wollen ein Lichtblick für unsere Kunden und Geschäftspartner sein“, sagt Ferdinand Buchholz.

Sanitätshaus Nordlicht wurde von Invacare ausgezeichnet

Das Sanitätshaus Nordlicht ist eines der beiden Nachfolgeunternehmen des Pritzwalker Traditionsfachhandels „Kämmerer“. Angefangen mit dem langjährigen Kern des ehemaligen Kämmerer-Teams beschäftigen die beiden Inhaber heute bereits 20 Angestellte. „Wir wollen ein Lichtblick für unsere Kunden und Geschäftspartner sein“, sagt Ferdinand Buchholz.

In der Geschäftsführung übernimmt Matthias Volkmann als Rehafachberater und Betriebswirt den Bereich der Rehatechnik und der betrieblichen Organisation. Der studierte Maschinenbau-Techniker Ferdinand Buchholz hat die neuesten technischen Entwicklungen im Blick und bringt die Digitalisierung im Unternehmen stark voran – von der Lagerlogistik bis hin zur Rollstuhlprogrammierung.

„Dank unseres umfangreichen Vorort-Angebots können wir unsere Kunden meist sofort versorgen“, erklärt Matthias Volkmann, „ansonsten haben wir auch einen schnellen und zuverlässigen Lieferdienst“. Neben den Bereichen „häusliche Pflege“ und „Praxisbedarf“ ist vor allem die breitgefächerte Rehastrecke das Spezialgebiet des Hauses. Zudem ist das Sanitätshaus barrierefrei, was die Kunden sehr schätzen. Erst kürzlich wurde das Sanitätshaus Nordlicht von Invacare, einem Weltmarktführer in der Gesundheitsbranche, zum „Händler des Monats“ gekürt.

Die beiden Geschäftsführer Matthias Volkmann (l.) und Ferdinand Buchholz . Quelle: Julia Redepenning

Persönliche Beratung ist den Mitarbeitern des Sanitätshauses Nordlicht wichtig

Die erfahrenen Medizinprodukte- und Rehafachberater um Gabriele Stadler, Sylvia Rauhut und Uwe Buchholz nehmen sich viel Zeit für jeden einzelnen Kunden. Stadler und Rauhut sind die Fachfrauen, wenn es um Themen wie Bandagen, Kompressionsstrümpfe oder andere Sonderanfertigungen geht.

„Das persönliche Gespräch und die Wünsche der Kunden sind mir sehr wichtig“, sagt Stadler, „denn oft helfen die Produkte, dass unsere Patienten ihr persönliches Lebensgefühl wiederbekommen“. Im Geschäft werden Kunden daher genaustens vermessen. Schließlich soll am Ende alles passen.

Der persönliche Kontakt zu seinen Kunden und Patienten ist Uwe Buchholz ebenfalls sehr wichtig. Seit 22 Jahren ist er in der Branche als Außendienstmitarbeiter tätig, so auch für das Sanitätshaus Nordlicht. „Wegen der Corona-Pandemie ist es leider schwieriger geworden, weil wir zum Beispiel nicht mehr in die Pflegeeinrichtungen dürfen“, erzählt er, „aber wir finden immer eine Lösung“.

Das Pritzwalker Sanitätshaus bildet aus

Die Zukunftsorientierung im Sinne einer Fachkräftebindung ist den Chefs des Hauses wichtig. Demzufolge bildet das Unternehmen aus. Paul Eckes ist der erste Lehrling. Er absolviert eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ebenfalls schnuppert Fine Bergemann regelmäßig als Praktikantin ins Unternehmen rein. Sie unterstützt den Innendienst.

Paul Eckes ist der erste Azubi des Sanitätshauses. Quelle: Julia Redepenning

Ihr Papa, Sven Bergemann, arbeitet im Außendienst und mag vor allem die familiäre Atmosphäre im Team. „Hier geht alles Hand in Hand“, so Bergemann freudig. Das Sanitätshaus beliefert weit über die Pritzwalker Grenzen hinaus. Von Kyritz über Neuruppin bis Richtung Friesack und Mecklenburg-Vorpommern kennt man den Dienstleister.

Michael Schulz (l.) und Sven Bergemann sind für den Außendienst zuständig. Quelle: Julia Redepenning

„Ich habe einmal ein Bett für eine 100-Jährige aufstellen dürfen“, erzählt Außendienstler Michael Schulz, „und ihr schossen vor Dankbarkeit sofort Tränen in die Augen“. Genau sowas mache den Beruf aus, meint Schulz: „Wir alle lieben es, wenn wir Menschen helfen können“, sagt er, „egal wie alt sie sind oder welches Leiden sie besitzen“.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning