Pritzwalk

„Wieder ging ein Hilfstransport mit vielen medizinischen Hilfsmitteln in die Ukraine.“ Heike Retzlaff, Geschäftsführerin des gleichnamigen medizintechnischen Fachhandels, ist sehr stolz. Erneut konnte sie gemeinsam mit ihrem Team und mit Hilfe vieler Pritz­walker Verbandsmaterial, Medikamente und Desinfektionsmittel und andere medizinische Güter für die Menschen in der Ukraine sammeln und anschließend ins Kriegsgebiet bringen.

Pritzwalker sammeln erneut Spenden für ein Krankenhaus in der Ukraine

„Viele fleißige Spender haben wieder ihren Beitrag dazu geleistet“, sagt sie und bedankt sich an dieser Stelle bei allen Pritzwalkern, die sich an der Spendenaktion beteiligten – erneut, denn es ist der nun bereits der dritte Hilfstransport der Pritzwalk in Richtung Ukraine verlassen hat.

Die Sammelaktion ging von der Pritzwalkerin Martina Liedtke aus, die Vorsitzende der IG Innenstadt ist. Sie hatte einen Aufruf von Larissa Neumann gesehen. Die Oberärztin in der Kinderklinik des Johanniter-Krankenhauses in Stendal hatte gebeten, medizinische Hilfsgüter wie zum Beispiel Verbände, Handschuhe, Desinfektionsmittel oder auch verschiedene Medikamente für ein Krankenhaus in der Ukraine zu spenden.

Pritzwalker Unternehmer sammeln weiterhin für Menschen in der Ukraine

Erneut konnten zahlreiche Spenden für ein Krankenhaus in der Ukraine gesammelt werden. Quelle: privat

Wenig später bat Martina Liedtke Pritzwalker Unternehmer, Geschäftsinhaber und natürlich auch alle Pritzwalker, sich an der Aktion zu beteiligen. Kurz darauf gingen die ersten Spenden ein. Ob Schmerzmittel oder beispielsweise angebrochene, aber noch voll verwendbare Sanitätskästen – diese Sachen werden im Kriegsgebiet aktuell gebraucht, denn in der Ukraine werden sogar schon Bettlaken zerschnitten, um Patienten versorgen zu können.

Genau das war auch der Anlass, warum Heike Retzlaff nicht lange zögerte und sich an der Sammelaktion beteiligte: „Wir verfügen über die Waren, die dort so dringend gebraucht werden,“ sagt sie. Zudem bestätigen die vielen positiven Rückmeldungen, die sie auch aus der Ukraine erhält, weiterzumachen. Heike Retzlaff ist sich sicher, dass die Spenden genau dort sind, wo sie gebraucht werden.

Neben Sachspenden werden auch regelmäßig Geldspenden abgegeben. Diese werden für die Finanzierung der Fahrt benutzt. Wer die Hilfsaktion ebenfalls unterstützen möchte, kann Verbandsmaterial, Medikamente, Desinfektionsmittel und andere Medizinprodukte im Medizinfachhandel Retzlaff in der Wallstraße 15, bei Schreibwaren Kinitz in der Meyenburger Straße 6 oder im Haarpflegehaus Liedtke in der Havelberger Straße 85 abgeben.

Von Julia Redepenning