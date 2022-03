Pritzwalk

Von Pritzwalk in die Ukraine: Die Hilfsgüter für ein Krankenhaus im Kriegsgebiet, die in der letzten Woche die Prignitz verlassen haben, sind am Ziel angekommen. Gleich mehrere Pritzwalker Unternehmer und Geschäftsinhaber hatten dazu aufgerufen Verbandsmaterial, Medikamente und Desinfektionsmittel zu spenden – und der nächste Transport von Pritzwalk aus wird bereits organisiert.

Ukraine-Krieg: Pritzwalker spenden für ein Krankenhaus in der Ukraine

Am Donnerstag machte sich der erste Hilfe-Transport von Pritzwalk aus auf den Weg zu einem Sammelpunkt. Von dort aus ging es weiter in Richtung Osten. Ausgangspunkt der Spendenaktion war die Stadt Stendal in Sachsen-Anhalt. Das dortige Johanniter-Krankenhaus organisierte auf Initiative von Larissa Neumann, Oberärztin in der Kinderklinik, eine Spendenaktion für ein Krankenhaus in der Ukraine. Diesem Aufruf waren auch zahlreiche Pritzwalker Unternehmer und Privatpersonen gefolgt.

Zahlreiche Pritzwalker Unternehmer und Privatpersonen haben für ein Krankenhaus in der Ukraine gespendet. Quelle: privat

Binnen weniger Tage sind viele Sachspenden am Sammelpunkt eingetroffen. Von Krankenbetten über Rollstühle und Windeln sowie Verbandsmaterial bis hin zu Medikamenten, Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung war alles dabei. Ein Teil der Spenden stammen aus Pritzwalk. Die Hilfsgüter werden vor Ort auch dringend benötigt: Notfallstationen und Krankenhäuser in der Ukraine brauchen sie für die Versorgung verwundeter Soldaten und Zivilisten.

Pritzwalker organisieren bereits zweiten Hilfe-Transport für ein Krankenhaus in der Ukraine

Derweil geht die Spendenaktion in Pritzwalk weiter. Es soll noch ein Transport organisiert werden. „Es ist schon wieder einiges zusammengekommen“, sagte Martina Liedtke, die in Pritzwalk auf die Sammelaktion für das Krankenhaus aufmerksam machte. Zudem gab es eine größere Geldspende. Davon soll das Benzin für den Transporter finanziert werden, der die Spenden zum Sammelpunkt bringt.

Es wurde alles gespendet, was ein Krankenhaus benötigt. Quelle: privat

Wer die Hilfeaktion unterstützen möchte, kann Verbandsmaterial, Medikamente und Desinfektionsmittel im Medizinfachhandel Retzlaff in der Wallstraße 15, bei Schreibwaren Kinitz in der Meyenburger Straße 6 oder im Haarpflegehaus Liedtke in der Havelberger Straße 85 abgeben.

Ausgegangen war die umfangreiche Sammelaktion in Pritz­walk von Martina Liedtke. Die Vorstandsvorsitzende der IG Innenstadt hatte einen Aufruf der Oberärztin Larissa Neumann aus Stendal gelesen und kurzerhand einen Aufruf in Pritzwalk gestartet, um die Aktion zu unterstützen. Viele Mitglieder der IG Innenstadt sowie zahlreiche andere Pritzwalker Geschäfte und Unternehmer beteiligten sich sofort an der Sammelaktion.

Von Julia Redepenning