Umbau der Kemnitzer Kita „Rappelkiste“ ist abgeschlossen

Kemnitz

Die Kita „ Rappelkiste“ in Kemnitz kann nun zehn Kinder mehr aufnehmen. Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Darüber informierte Dietmar Sachs, der Leiter des Amtes für Recht und Soziales im Pritzwalker Rathaus. Die Betriebserlaubnis für die Kapazitätserweiterung hat das Land Brandenburg demnach zum 1. Dezember erteilt.

In der Kita steht nun ein neuer, großer Gruppenraum zur Verfügung. Auch wurde die Einrichtung modernisiert und zum Beispiel mit Schallschutzdecken versehen.

Die Kinder haben viel Spaß in den neuen Räumen. Quelle: Kita „Rappelkiste“/Stadt Pritzwalk

Die Erzieherinnen und die Kinder verfolgten das Baugeschehen mit Spannung. Denn umgebaut und erweitert wurde im laufenden Betrieb.

Während der Bauarbeiten in den vergangenen Monaten gab es laut Dietmar Sachs natürlich auch Behinderungen für die Kinder und Erzieherinnen. Sie nutzten vorübergehend den angrenzenden Gemeinderaum, der dafür hergerichtet worden war.

Kemnitzer Kita war bis auf den letzten Platz ausgelastet

Die Kemnitzer Kita war mit 26 Plätzen zu 100 Prozent ausgelastet. Da es einen großen Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen gab, hatte sich die Stadt Pritzwalk als Trägerin der Einrichtung entschieden, die Kita zu erweitern. Für die zehn zusätzlichen Plätze gibt es bereits Anmeldungen. Sie werden bis März belegt sein. Die ersten Knirpse kommen zum 1. Januar 2021.

Investiert wurden in das Projekt laut Dietmar Sachs 90 000 Euro. Im Mai war der erste Zuwendungsbescheid des neuen Landes-Kita-Investitionsprogramms an die Kita „ Rappelkiste“ in Kemnitz beziehungsweise die Stadt Pritzwalk als Trägerin der Einrichtung für den Kita-Ausbau übergeben worden: So wird die Baumaßnahme mit 50 000 Euro bezuschusst.

Von MAZonline