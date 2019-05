Kemnitz

In der Nacht zu Sonnabend entfernten Unbekannte in der Kemnitzer Dorfstraße zwei Gullydeckel und legten diese in der Nähe ab. Aufmerksame Bewohner bemerkten das am Morgen und setzten die Gullydeckel wieder ein, bevor jemand darüber fuhr, teilte die Polizei mit.

Außerdem schubsten die Unbekannten eine Ziegelmauer und einen Papiercontainer um. Der Papiercontainer konnte unbeschädigt wieder aufgestellt werden, teilte die Polizei weiter mit. Auch ein ausgehangenes Tor, wurde unbeschädigt wieder eingehangen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Von MAZonline