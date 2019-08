Pritzwalk

Unbekannte haben in Pritzwalk offenbar eine Restmülltonne gestohlen. Dieser hatte ein Mann bereits am Donnerstag vergangener Woche zur ­ Leerung, die am nächsten Tag erfolgen sollte, an den Fahrbahnrand gestellt. Als er dann abends die Tonne wieder nutzen wollte, war diese verschwunden, teilte die Polizei mit. Auch die Suche nach der Mülltonne in der näheren Umgebung blieb ohne Erfolg.

Der Mann erstattete deshalb am Montag Strafanzeige wegen Diebstahls bei der Polizei. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Von MAZonline