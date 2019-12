Pritzwalk

Eine Halbschranke einer Bahnanlage in der Wittstocker Chaussee in Pritzwalk ist am Freitagmorgen von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Jemand war offenbar bei geschlossener Schrankenanlage gegen eine Halbschranke gefahren und hatte diese dabei abgebrochen.

Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurden informiert und passten die Fahrweise der Züge in Höhe dieses Bahnübergangs dementsprechend an. Durch einen Techniker wurde die Schrankenanlage noch in den Vormittagsstunden repariert. Der Schaden wird mit etwa 3000 Euro beziffert.

Von MAZ-online