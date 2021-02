Wer seiner oder seinem Liebsten zum Valentinstag einen Strauß Rosen oder anderes schenken will, sollte schnell beim Händler vorbestellen. Darauf weisen Blumenhändler aus der ganzen Prignitz hin.

Ein solches Arrangement bietet Blumen Römer in Pritzwalk jetzt zum Valentinstag an – aber bitte nur nach rechtzeitiger Bestellung, so wie bei allen anderen Blumenhändlern auch. Quelle: Blumen Römer