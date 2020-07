Pritzwalk

Bei Verkehrskontrollen in Pritzwalk ist am Mittwoch ein Pkw-Fahrer mit Tempo 95 auf der Kyritzer Chaussee gestoppt worden Erlaubt waren 50 km/h. Der Mann muss sich auf ein Fahrverbot von mindestens einem Monat, auf 200 Euro Geldbuße und zwei Punkte in der Sünderdatei einstellen.

Eigentlich ging es bei den Kontrollen in der Zeit zwischen 6.30 und 12.30 Uhr um Rotlicht. Dabei gingen vier Fahrer ins Netz der Ordnungshüter, die bei rotem Ampellicht die Kreuzung überquerten. Drei Fahrer bedienten während ihrer Fahrt ihr Mobiltelefon, es gab 14 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 41 Fahrerinnen und Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Von MAZ-online