Vortrag über das Sperrzonendorf Lütkenwisch in der Pritzwalker Museumsfabrik

An die DDR-Zeit können sich noch viele Menschen erinnern. Aber: Wie lebte man eigentlich in der Sperrzone, die eigentlich nur „Schutzzone“ heißen durfte? Wer und was wurde dort geschützt? Und: Wie sah der Alltag mit der allgegenwärtigen Grenze aus?

Heute wird das malerisch auf dem Elbdeich gelegene und ehemalige Sperrzonendorf Lütkenwisch wegen seines Cafés aufgesucht, und in kurzer Entfernung setzt eine Fähre auf das niedersächsische Ufer über. Nichts erinnert mehr daran, dass hier die 500-Meter-Schutzzone verlief und dass das Dorf auf der „Abschussliste“ stand: Für 1992 war die endgültige Vernichtung des kleinen Ortes vorgesehen.

Das stimmt nicht ganz. Eine Lütkenwischerin hat bereits als Kind angefangen, ihre Umgebung genau zu beobachten, hat ein verdecktes Tagebuch geführt, akribisch Fotos, geheime Dokumente und über 300 Briefe aus ihrer Verwandtschaft gesammelt. Natürlich sind auch eigene Fotos entstanden – aber in aller Heimlichkeit, denn Fotografieren war in der Sperrzone selbstverständlich verboten.

Existenz von Sperrzonen-Dörfern kaum bekannt

Herausgekommen ist dabei ein Manuskript für ein 186-seitiges Buch, welches in kindlich-naiver Form das triste, eintönige, langweilige und recht einsame Leben in dem ehemals reichsten Dorf der Westprignitz beschreibt, in das nur „ausgewählte“ Leute wie Grenzer, Polizeibeamte, Tier- und Landärzte, LPG-Mitarbeiter, Milch- und Konsumauto-Fahrer sowie die allseits gefürchtete Stasi Zugang hatten.

Vieles war hier also anders als in der übrigen DDR, in der die Menschen die Existenz von Sperrzonen-Dörfern nicht einmal ahnten. Schließlich führten keine Wegweiser dorthin, und die zu den Grenzdörfern führenden Straßen waren zudem DDR-weit bestens durch Polizei- und Grenzposten abgeriegelt.

So gibt es Ausführungen über das Dorf selbst, über dessen im Winter unpassierbare Straße, über die merkwürdigen Angewohnheiten der Grenzer, über den Dorfkonsum, die Essgewohnheiten der Lütkenwischer, über Westpakete, Westverwandtschaft und das Westfernsehen sowieso.

Naive Fragen eines Kindes

Und im Kapitel „Wie es ganz früher bei uns war“ gibt es eine launige Auflistung all dessen, was bereits zu DDR-Zeiten längst Vergangenheit war: Fähre und Feuerwehr, Schmiede und zwei Gastwirtschaften – und der „Pumpenaufsichtsratsvorsitzende“ Hernach, der aber ganz anders hieß.

Und wenn sich das Kind mitten in seinen Aufzeichnungen mit verstecktem Humor immer wieder ganz naive Fragen stellt, sind es die Zuhörer, die sich – innerlich laut schmunzelnd – diese selbst beantworten können. Dazwischen gibt es Zeitensprünge, die in der Zukunft beginnen und in der Gegenwart enden, und am Ende bekennt die Schreiberin: „Ich glaube, ich schreibe alles einmal auf, was hier so passiert ist.“

Vortrag am Mittwoch, 19. Februar, 18 Uhr, in der Museumsfabrik Pritzwalk

Gelesen hat das Manuskript inzwischen ein bekannter Journalist: Gerd Heidemann. Der ehemalige Stern-Reporter ist begeistert: „Ich habe die Fassung in einem Ruck durchgelesen und danach meine Frau, die brauchte nur zwei Stunden. Und dann wollten wir unbedingt nach Lütkenwisch. All das Alltägliche ist so gekonnt geschildert, dass es einfach faszinierend und alles andere als langweilig ist!“

Der ungewöhnliche Vortrag wird am Mittwoch, dem 19. Februar, in der Museumsfabrik Pritzwalk gehalten und beginnt um 18 Uhr.

