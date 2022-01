Was 2022 in Pritzwalk passieren soll

Pritzwalk

Beim ersten Präsenz-Pressegespräch im Pritzwalker Rathaus seit zwei Jahren gab Bürgermeister Ronald Thiel zusammen mit dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Pritzwalk (WBG), Dirk Scherlis, und dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Mirko Seidel, einen Ausblick auf 2022.

Haushalt durch Rücklage ausgeglichen

Corona stand dabei nur am Anfang im Mittelpunkt. Denn es gibt viele Vorhaben, die 2022 angegangen werden sollen. Am Geld soll dies nicht scheitern, wenngleich der städtische Haushaltsausgleich nur mit einem Griff auf die Rücklage gelang. Erträgen von knapp 26 Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe von 29 Millionen Euro gegenüber.

Personalkosten sind der größte Posten

Bei den Ausgaben ist neben Personalkosten (zwölf Millionen Euro) die Kreisumlage mit knapp sieben Millionen Euro der größte Posten. Doch ist Thiel zufrieden darüber, dass sie stabil gehalten wird. „Wenn das der Prignitzer Weg ist, dann ist das ein positives Signal“, betonte er und verwies darauf, dass man ja auch eine Rückerstattung erhalte.

Das Online-Zugangsgesetz, das bis zum 1. Januar 2023 umgesetzt sein soll, stellt in Sachen E-Government die Kommunen vor große Herausforderungen – Thiel hofft, dass die Umsetzung zeitlich zurückgestellt wird. „Auf jeden Fall werden wir da mitmachen“, betonte er. Auch die Digitalisierung beider Grundschulen und der Kitas werde weiter vorangetrieben.

Ein Fahrstuhl für das Kulturhaus

Thiel nannte die energetische Sanierung der Jahnschule als Vorhaben für 2022. Auch die Innenhöfe der Schule sind jetzt an der Reihe. An der Quandtsporthalle steht die Parkplatzerweiterung im Mittelpunkt. Beim Pritzwalker Kulturhaus ist man derzeit dabei, den Fahrstuhl und den Anbau vorzubereiten. Als größere Maßnahme nannte Thiel noch den Radwegbau an der Freyensteiner Chaussee.

WBG investiert 2,8 Millionen Euro in Modernisierung

Ambitioniert ist der Jahresplan der WBG. „Für das neue Geschäftsjahr 2022 haben wir circa 2,8 Millionen Euro für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie eine Rückbaumaßnahme eingeplant“, erklärt Scherlis. Bei letzterer handelt es sich um die Nordstraße 11 bis 15, die bis zum 31. Oktober freigezogen sein soll, damit danach mit dem planmäßigen Rückbau begonnen werden kann.

Interessent für Freifläche in der Schillerstraße

Komplett saniert werden soll das Gebäude Havelberger Straße 83. Begonnen werden soll damit noch im Geschäftsjahr 2022. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Im Kietz 37 bis 41 stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Scherlis erklärte zudem, dass es zwei Kaufinteressenten für die Freifläche von 6800 Quadratmetern in der Schillerstraße gibt. Er sagte: „Ich hoffe, dass sie in diesem Jahr kaufen und das Gelände nachnutzen.“

Herausforderungen für die Stadtwerke

Auf die Stadtwerke kommen Herausforderungen zu, vor allem mit der voranschreitenden Umstellung auf regenerative Energiequellen. „Wir machen uns erhebliche Gedanken, wie die Energieversorgung der nächsten 15 bis 20 Jahre aussieht“, sagte Seidel. Geprüft wird einiges, etwa die Nutzung von Geothermie oder Abwärme. „Ich kann aber noch nicht sagen, wie unser Konzept aussehen wird“, räumte Seidel ein.

Ein weiteres Thema sind die Energiepreise, die gerade durch die Decke gehen, was sich aber noch nicht in Pritzwalker Preisen niedergeschlagen hat. Immerhin: Der Jahresabschluss 2021, mit dem gerade begonnen wird, sieht gut aus. Stolz ist Seidel auch auf das neue Kundenportal der Stadtwerke. Ein Thema war 2021 auch der Ausbau der Elektromobilität, entweder in Eigenregie oder für die Stadt.

Neues Wohngebiet am Birkenwäldchen

2022 werden die Stadtwerke in die Erschließung des geplanten Wohnbaugebiets am Birkenwäldchen gehen – Thiel verwies auch auf anstehende Baumfällarbeiten am Wasserturm.

Von Bernd Atzenroth