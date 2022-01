Pritzwalk

Zwei Urgesteine im ehrenamtlichen Brandschutz in der Stadt Pritzwalk haben ihre Ämter jetzt in jüngere Hände gegeben: Gerald Müller aus Wilmersdorf und Thomas Lesker aus Sadenbeck zogen sich nach vielen Jahrzehnten als Ortswehrführer zurück.

„Sie sind das Gesicht ihrer Ortsfeuerwehr“, beschrieb Bürgermeister Ronald Thiel die beiden scheidenden Ortswehrführer während der Amtsübergabe im Gerätehaus der Pritzwalker Feuerwehr. Gerald Müller führte die Truppe in Wilmersdorf seit 1989. Damit dürfte er der dienstälteste Ortswehrführer im Gebiet der Stadt Pritzwalk gewesen sein.

Wechsel in Wilmersdorf: Der neue Wehrführer Tobias Fitz (r.) mit dem bisherigen Stellvertreter Ralf Vierke (l.) und dem jahrzehntelangen Wehrleiter Gerald Müller (M.). Quelle: Beate Vogel

Er übergab sein Amt in die Hände des 34-jährigen Tobias Fitz. Der Oberfeuerwehrmann ist seit 2004 Mitglied der Ortswehr. Der Bürgermeister lobte die starke Jugendarbeit in Wilmersdorf, die nun auch die Nachfolge in der Wehrführung sichert. Stellvertreter bleibt Ralf Vierke (58), der auf 38 Dienstjahre blicken kann.

In Sadenbeck gab Thomas Lesker den Staffelstab an Denny Bittner weiter. Thomas Lesker ist seit 1976 Mitglied der Feuerwehr und führte die Ortswehr ab 1993. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, den Bau des neuen Gerätehauses Mitte der 1990er Jahre in die Wege zu leiten. Die Sadenbecker erhielten im Zuge der Modernisierung in den Pritzwalker Ortsfeuerwehren im März 2018 das erste neue Löschfahrzeug. „Ihr wart schon im Amt Pritzwalk-Land eine Landmarke“, so Ronald Thiel.

Sadenbecks neuer Ortswehrführer Denny Bittner (r.) mit Vize René Burisch (l.) und dem langjährigen Feuerwehrchef Thomas Lesker (M.). Quelle: Beate VogelBeate Vogel

„Ich habe zwei Männer gefunden, die die Sache würdig weiterführen können“, sagte Thomas Lesker. Der 36-jährige Oberbrandmeister Denny Bittner ist seit 21 Jahren in der Sadenbecker Feuerwehr aktiv. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter René Burisch. Der 41-Jährige ist seit 19 Jahren dabei.

Ganz ohne Emotionen lief die Übergabe nicht ab, vor allem, als Ralf Vierke seinem scheidenden Ortswehrführer Gerald Müller im Namen der Ortswehr für die jahrelange gute Zusammenarbeit dankte. In Wilmersdorf blieben sogar die alten Kameraden dabei, so Gerald Müller: „Wir bekommen unsere Leute bei Einsätzen oder Übungen immer irgendwie zusammen.“ Und auch die Freundschaft sei über die Jahre gewachsen. Thomas Lesker betonte, dass hinter jedem starken Feuerwehrmann eine Frau stehe, die ihn unterstützt: „Ohne die geht es nicht.“

