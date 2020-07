Weidetechnik für Pritzwalker Reiter

Pritzwalk

Mit einem Weidetechnikpaket bekundete jetzt der Agravis Raiffeisen-Markt Pritzwalk seine weitere Unterstützung für die Reitsportgemeinschaft (RSG) Pritzwalk. Auf dem Gelände des Reitstalls übergaben Thomas Bartz, Marktleiter des Raiffeisen-Marktes, und sein Stellvertreter Andreas Jähnigen dem RSG-Vorsitzenden Ekkehard Wagenleiter die Spende.

Kein Turnier, aber die gleichen Betriebskosten

Das kommt nicht von ungefähr. „Für den Reitverein machen wir recht viel“, sagt Andreas Jähnigen, „wir unterstützen die RSG seit Jahren.“ Klar, dass dies in Zeiten umso wichtiger ist, in denen die Reitsportgemeinschaft gar kein Turnier veranstalten kann.

Denn wegen Corona musste dies in diesem Jahr abgesagt werden. „Die Betriebskosten sind aber keine anderen als sonst“, betont Ekkehard Wagenleiter. Die Pferde stehen schließlich weiter im Stall, müssen gefüttert und gepflegt werden. Und auch der Reitstall und das große Reitgelände sind weiter genauso intensiv zu betreuen und instandzuhalten.

Weitere Hilfe angeboten

Da kommt die Hilfe vom Raiffeisen-Markt besonders gelegen. „Sonst geben wir immer Futter, diesmal ist es Weidetechnik“, erklärt Thomas Bartz.

Andres Jähnigen sagt zu Wagenleiter: „Der Turnierausfall trifft Euch natürlich. Das Weidetechnikpaket, das wir zusammengestellt haben, ist aus unserer Sicht sinnvoll. Die RSG kann es mit Sicherheit gebrauchen.“ Und er bot weitere Hilfe an: „Wenn Ihr kleinere Events habt, kommt auf uns zu.“

Freude bei der RSG über die Unterstützung

Ekkehard Wagenleiter freut sich darüber sehr, auch im Namen aller 148 Mitglieder der RSG und vor allem derjenigen, die sehr viel Freizeit in ihre Pferde und in den Verein investieren.

„Die RSG ist eine sehr wichtige Einrichtung für Stadt und Umkreis in Pritzwalk“, sagt Ekkehard Wagenleiter. Schließlich sind mehr als die Hälfte der Mitglieder Kinder und Jugendliche, die so eine höchst sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. Auch mit der Pritzwalker Stadtverwaltung gibt es ein gutes Miteinander, wie Ekkehard Wagenleiter betont.

Abzeichenprüfungen im Herbst

Die Reiterinnen und Reiter aus der Dömnitzstadt brennen nun darauf, bald auch wieder an Turnieren teilnehmen zu können. Das wird wohl aber in diesem Jahr nichts mehr werden. Immerhin stehen aber im Herbst erst einmal wieder die Abzeichenprüfungen an.

Von Bernd Atzenroth