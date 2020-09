Wie Lutz Lange Pritzwalker Hilfsbereitschaft kennenlernte

Pritzwalk

Es war eine große Schrecksekunde für Lutz Lange. Er war mit einem Trailer voll mit Kanubooten unterwegs nach Wittenberge, musste aber noch etwas in Pritzwalk erledigen, als beim Einbiegen in die Hagenstraße der Kugelkopf an der Anhängerkupplung des Trailers abriss. „Der Trailer hat mich überholt, und fuhr zwischen zwei Autos hindurch in eine Hecke“, erinnert der Unternehmer aus Wittenberge sich.

Nach der ersten Schrecksekunde half sofort ein Bürger

So weit, so schlecht, auch wenn ihm selbst dabei nichts passiert ist. Was dann jedoch passierte, veranlasste Lutz Lange zu großer Dankbarkeit. Denn die Menschen in Pritzwalk, die er nun treffen sollte, legten allesamt eine große Hilfsbereitschaft an den Tag. „Nach einer ersten Schrecksekunde kam ein Bürger und hat mir sofort geholfen, den Trailer aus der Hecke herauszuziehen“, erzählt Lutz Lange weiter. Schon das fand er großartig und ist dem Mann, dessen Namen er nicht weiß, sehr dankbar.

Doch es ging weiter. Dann kam der Grundstückseigentümer hinzu, ein Herr Otto. Die Hecke am Grundstück war ziemlich hinüber, und Lutz Lange war natürlich sofort bereit, den Schaden zu begleichen und die Versicherungsnummer auszutauschen. Doch das wollte der Grundstückseigentümer gar nicht – er reagierte relativ gelassen und meinte dann auch noch: „Am wichtigsten ist es, dass Ihnen nichts passiert ist.“ Und ergänzte: „Den Trailer können Sie auf dem Gehweg stehen lassen.“

Der Kugelkopf an der Anhängerkupplung war abgerissen. Quelle: privat

Ordnungsamt verzichtete auf das Knöllchen

Just als der Anhänger nun tatsächlich auf dem Bordstein stand, kamen Petra Garnatz und Christoph Falk vom Pritzwalker Ordnungsamt vorbei. „Sie hielten an und wollten mir zuerst ein Ticket verpassen.“ Denn Parken ist eigentlich hier nicht erlaubt. Und im ersten Moment konnten sie die Lage auch noch nicht wirklich einschätzen.

Doch als Lutz Lange den beiden die Situation erklärte, schwenkten sie sofort um und sagten: „Alles klar, wir wissen Bescheid.“

„Ich freue mich wirklich, dass es so viel Hilfsbereitschaft gibt“

Lutz Lange ist immer noch völlig baff: „Ich treffe in so einer Situation auf vier Personen in Pritzwalk, und alle sind so hilfsbereit. Ich freue mich wirklich, dass es hier in der Prignitz und in dieser Stadt so viel Hilfsbereitschaft am Stück gibt.“

Von Bernd Atzenroth