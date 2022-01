Wie Pritzwalks Feuerwehr um Nachwuchs wirbt

Pritzwalk

Das ist im wahrsten Sinne ein Blickfang: Auf einem Banner an der Einfahrt zum Gerätehaus in der Havelberger Straße wirbt die Feuerwehr Pritzwalk neuerdings für Nachwuchs – und zwar gleich doppelt. Während es stadtauswärts um die Jugendfeuerwehr geht, ist die Botschaft stadteinwärts an potenzielle aktive Einsatzkräfte gerichtet. Das Banner ist in einer Traverse befestigt, die ein Projekt aus dem Pritzwalker Bürgerhaushalt 2021 war.

Sichtbar in alle Richtungen

Klaus Köpke, Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung, hatte den Vorschlag eingereicht, der letztlich breite Zustimmung fand. „So können Vorbeifahrende in beiden Richtungen sehen, dass es hier in Pritz­walk eine aktive Feuerwehr gibt“, sagt Köpke. Zur Übergabe fanden sich auch die Jugendwarte Christine Giese und Dirk Siemens, Ortswehrführer Adrian Zechser und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Carlo Conrad, ein.

Für die Mitgliedschaft in der Jugendwehr und bei den erwachsenen Einsatzkräften werben außerdem große Tafeln an mehreren Standorten im Stadtgebiet sowie am Gerätehaus der Ortsfeuerwehr in Buchholz.

Mit QR-Code auf die Homepage der Stadt

Bei der Aktion zur Nachwuchsgewinnung hat sich Pritzwalk zudem etwas Kreatives einfallen lassen: Über das Banner an der Einfahrt lässt sich mittels QR-Code gleich die Verbindung zur Internetseite der Stadt herstellen.

Von MAZonline