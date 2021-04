Winkelmanns Parteiaustritt: Konsequente Trennung

Pritzwalk

Für Prignitzer Verhältnisse ist das ein politisches Erdbeben: Mit Hartmut Winkelmanns Parteiaustritt ist eine Spaltung der Linken verbunden, die an die Vorgänge rund um die Prignitzer AfD erinnert. Die Spaltungslinie verläuft in beiden Fällen zwischen Perleberg und Pritzwalk genauso wie zwischen zwei bundespolitisch divergierenden Parteiflügeln.

Das führt nun dazu, dass an den entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums in Pritz­walk neue Gruppen bekannte Formationen ersetzen, während es in der Westprignitz fast anders herum ist.

Auswirkungen auf Kommunalpolitik noch nicht abzusehen

Die Auswirkungen auf die Arbeit der kommunalpolitischen Gremien sind noch nicht abzusehen. Denn wird die Pritzwalker Ex-Linke nun lokaler ausgerichtet sein, so wird sie sicher keinen so guten Draht mehr nach Potsdam haben. Gleichwohl: Die Trennung war nur konsequent.

Von Bernd Atzenroth