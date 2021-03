Wittenberge: Corona-Stipendium ermöglicht Musikprojekt

Wittenberge/Pritzwalk

Künstler gehören zu den Hauptleidtragenden der Corona-Pandemie – für viele sind die Einkünfte komplett weggebrochen. „Ich kann gar nicht sagen, wie viele Engagements bei mir ausgefallen sind“, sagt auch die in Wittenberge lebende Musikerin Mira Lange.

Seit drei Jahren in der Prignitz, von Wittenberge begeistert

Dabei verdient sie ihr Geld eigentlich mit Konzerten, bei denen sie auf alten Musikinstrumenten spielt. Oder aber sie spielt Kirchmusik. „Kirchenmusik mit Chorgesang – das ist das Letzte, was möglich ist in Corona-Zeiten“, sagt sie.

Vor drei Jahren ist Mira Lange mit ihrem Lebensgefährten, ebenfalls ein Musiker, in die Prignitz gezogen. War die Devise dabei zunächst „Raus ins Grüne“, haben die beiden festgestellt, „dass Wittenberge super in der Anbindung ist. Von hier kommt man überall hin.“ Wenn denn mal wieder Konzertreisen anstehen. Das wird aber so bald noch nicht der Fall sein.

Besonders gelungenes Projekt im Rahmen des Stipendiums

Deswegen war ein Corona-Mikro­stipendium für die 43-Jährige eine tolle Möglichkeit, um musikalisch mit 2500 Euro aus Landesmitteln wieder etwas machen zu können. Sie gehört zu den 1719 Stipendiaten die seit Mai 2020 insgesamt 2,9 Millionen Euro erhalten haben.

Die 1977 in Offenbach geborene Cembalistin und Hammerflügelspielerin hat sich in ihrem Projekt „Beflügelt“ mit der Pianistin Clara Schumann befasst. Für Landeskulturministerin Manja Schüle war dieses Projekt ein besonders gelungenes Beispiel dafür, was sich trotz Corona mit einem solchen Stipendium auf die Beine stellen lässt. So lud die Ministerin Mira Lange als eine von vier Kunstschaffenden dazu ein, bei der Vorstellung der dritten Runde der Mikrostipendien ihr Projekt einmal zu präsentieren.

Dritte Runde für das Mikrostipendium eingeläutet

Denn ab dem 31. März kann man sich erneut für ein Mikrostipendium bewerben. Diesmal können 1000 hauptberuflich freischaffende Künstler sogar in den Genuss von jeweils 4000 Euro kommen – wie Manja Schüle betont, wird das Stipendium nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

Bewerbungen müssen in Papierform per Post bis zum 31. Mai an das Kulturministerium geschickt werden, mehr dazu im Internet auf https://mwfk.brandenburg.de. Mit dem Stipendium können wir dazu beitragen, dass die Kreativität Corona übersteht“, so Ministerin Schüle.

Clara-Schumann-Projekt soll in Konzert in Pritzwalk münden

Wie bei Mira Lange: Ihr ging es in ihrem Projekt um die Spielweise von Clara Schumann, die aber schon 1896 starb, so dass von ihr keine Aufnahme existiert. Aber anhand späterer Aufnahmen ihrer Schüler ließ sich Einiges erschließen. Die Interpretation der Stücke war, wie Mira Lange erklärte, sehr viel freier im Tempo: „Wenn die Dynamik lauter wurde, dann geht das Tempo auch mit.“ Dass der Spielstil mitunter weniger getragen war als heute, demonstrierte sie am Beispiel der „Kinderszenen“ von Robert Schumann, Claras Ehemann.

Ihr Projekt lässt sich auf Youtube nachvollziehen – sie hat ein ganzes Programm mit romantischen Kompositionen in historischer Spielweise erarbeitet. „Sobald es wieder möglich ist, möchte ich ein kleines Konzert machen“, verspricht sie. Mira Lange wird dann im Saal der Kreismusikschule in Pritzwalk auftreten. „Dort steht auch mein Flügel“, sagt sie. Das Konzert soll gefilmt und auf die digitale Plattform #kulturBB gestellt werden.

Musikstudium, Mitglied in verschiedenen Ensembles

Mira Lange bestand schon mit 13 Jahren die Aufnahmeprüfung für Klavier und Blockflöte an einer Musikakademie. Nach dem Abitur studierte sie Cembalo und Blockflöte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und barocken Bühnentanz an der Musikhochschule Bremen.

Seit 2004 arbeitet sie als freiberufliche Cembalistin, Hammerflügelspielerin und festes Mitglied bei verschiedenen Ensembles, so bei der Kammerakademie Potsdam und beim Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Oder). Im Jahr 2014 gründete sie mit Partnern das Ensemble „Wunderkammer“.

Musikunterricht auf Honorarbasis

Sie und ihr Lebensgefährte arbeiten auch an der Kreismusikschule Prignitz. „Wir unterrichten nebenher und geben Stunden auf Honorarbasis“, erklärt sie. Das ist zum Glück auch nicht ihre einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. In jüngster Zeit habe es einiges an Hilfen gegeben. „Da können wir uns eigentlich nicht beschweren“, sagt sie. Und wenigstens einen Vorteil hat der Wegfall von Konzertreisen für den Moment: „Man lebt auch sparsamer.“

Von Bernd Atzenroth