Worüber sich die Prignitzer und Ostprignitz-Ruppiner austauschten

Pritzwalk

In Pritzwalk ist kürzlich ein Treffen über die Bühne gegangen, das es bis dato in dieser Form nicht gegeben hatte: Auf Einladung von Mike Blechschmidt, dem Vorsitzenden des Vereins Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse – kurz: WADWD genannt – haben sich am Mittwoch im Haus der Wirtschaft Lokalpolitiker und Unternehmer zu einem lockeren Informationsaustausch zusammengefunden, um über mögliche Chancen und Pläne für den Nordwesten Brandenburgs zu diskutieren.

Wie können die Kreise zusammenarbeiten?

Namentlich handelte es sich dabei um Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel, Neuruppiner Stadtoberhaupt Nico Ruhle, die Leiterin des Wittstocker Bürgermeisterbüros Anke Wittmoser-Steinfurth und Axel Leben, den Geschäftsführer der INKOM Neuruppin, einer Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen. Primärer Zweck des Treffens war ein erster Informationsaustausch über eine möglicherweise tiefergehende, landkreisübergreifende interkommunale Zusammenarbeit. In den nächsten Jahren soll der regionale Zusammenhalt im Land Brandenburg weiter gestärkt und untersetzt werden. Dazu hat die Staatskanzlei dem Landtag des Landes Brandenburg ein entsprechendes Eckpunktepapier vorgelegt.

Weitere Gespräche sollen folgen

Mit Blick auf diesen Prozess und die daraus resultierenden Herausforderungen ging es in dem Austausch insbesondere um die Chancen im Nordwesten Brandenburgs. Die Gesprächspartner können dabei auf eine Reihe gemeinsamer Projekte und Vorhaben zurückblicken – wie zum Beispiel die regiona-len Messen, Fördervorhaben oder Logistikmaßnahmen. Auf Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit sollen weitere, tiefergehende Gespräche folgen, um gemeinsam für die Fontanestadt Neuruppin mit ihrem Freiraum sowie das gemeinsame Mittelzentrum Wittstock/Dosse und Pritzwalk alle Bereiche der Daseinsvorsorge zu stärken und die gemeinsame Entwicklung im Raum voranzubringen.

Von MAZonline