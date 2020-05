Zeitreise unter Hygieneregeln – Pritzwalker Museum ist wieder geöffnet

Pritzwalk

Die Stühle auf dem Hof der Pritzwalker Museumsfabrik sind leer – aber sie stehen bereit für die Zeit nach Corona. Menschen sind an diesem Sonnabendnachmittag nicht zu sehen, obwohl das Museum am Meyenburger Tor seit dem 28. April für Besucher wieder geöffnet ist – vorausgesetzt, sie halten die Hygieneregeln ein.

Um einen Mindestabstand von 1,50 Metern, das Händewaschen in den Sanitärräumen und das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird gebeten. Mitarbeiter desinfizieren regelmäßig die Türklinken.

Anzeige

Vor allen nicht notwendigen touristischen Reisen in das Ausland wird derzeit gewarnt, da im internationalen Luft- und Reiseverkehr mit Einschränkungen und Quarantänemaßnahmen gerechnet werden muss. Warum also nicht eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, das Museum bietet dafür beste Möglichkeiten anhand von Fotografien und Ausstellungsstücken in die Geschichte einzutauchen?

Weitere MAZ+ Artikel

kleinbürgerliche Stube um 1800 Quelle: Cornelia Felsch

Vom 7. bis 12. Jahrhundert besiedelten verschiedene slawische Stämme die Prignitz, bevor deutsche Fürsten die Herrschaft übernahmen. Im 14. Jahrhundert wurde Pritzwalk Mitglied der Hanse und kreisfreie Stadt.Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert suchte die Pest mehrmals die Stadt Pritz­walk heim. Erst im 18. Jahrhundert ging es wieder aufwärts – die Stadt wurde ein Zentrum der Tuch- und Bierherstellung.

Im Museum wird ein vielschichtiges Bild der Industrialisierung im ländlichen Raum sichtbar. Die Pritz­walker Brauerei Schraube lieferte ihr Bier bis nach Berlin, die Tuchfabbrik der Gebrüder Draeger verarbeitete Wolle aus Australien.Werbeschilder, Maschinen, Möbel und ein Turmuhrwerk der Kirche in Kuhbier aus dem 17. Jahrhundert erzählen vom Leben in früheren Zeiten.

Geschichte und Handwerk kann man aber auch in der Praxis erleben: „Wir bieten viele museumspädagogische Programme und Projekttage an. Das ist natürlich in den vergangenen sieben Wochen, in denen unser Museum geschlossen war, auch ausgefallen“sagt der Museumsleiter Lars Schlader. „Besonders beliebt ist unsere Museumsdruckerei.“

Zahnrad-Wälzfräsmaschine aus dem VEB-Werkzeugmaschinenwerk "7. Oktober" Quelle: Cornelia Felsch

Eine betreute Museumsrallye, Exkursionen zur Pritzwalker Wassermühle und das Weben an Handwebstühlen sind weitere Angebote in coronafreien Zeiten. „In den vergangenen Wochen, in denen wir keine Ausstellungsbesucher empfangen konnten, haben wir mehr hinter den Kulissen gearbeitet. Zu unseren Aufgaben gehört ja auch das Sammeln, Bewahren und Erforschen, und das geht ja fließend ineinander über.“

Für Sonntag, den 17. Mai, den internationalen Museumstag, ist die Eröffnung einer neuen Ausstellung geplant – Thema ist die Digitalisierung in der Prignitz.

„Eigentlich sollte die Ausstellung schon früher eröffnet werden, doch aufgrund der Krise mussten wir die Eröffnung nun auf den 17. Mai verschieben“, sagt der Museumschef. „Aber das passt ganz gut, Corona hat uns noch einmal neue Probleme vor Augen geführt, und das Ganze hat neue Aktualität und einen anderen Dreh bekommen.“

Internationaler Museumstag in Corona-Zeiten

Der Internationale Museumstag lädt in diesem Jahr zu digitalen Museumsbesuchen ein – online kann man sich über die Vielfalt der Museumslandschaft informieren.

Der Museumleiter Lars Schlader freut sich nun aber doch darauf, Besuchern aus Fleisch und Blut in der Museumsfabrik zu begegnen.

Seit 2018 gibt es dort auch regelmäßige Kunstaustellungen, die von den Kunstfreunden Pritzwalk organisiert werden. Seit dem 14. März zeigt die Prignitzer Künstlerin Gerhild Grolitsch unter dem Titel „Sichtweisen“ eine umfassende Retrospektive ihrer Arbeiten.

Kunstaustellung - Werke von Gerhild Grolitsch Quelle: Cornelia Felsch

Zu sehen sind neben Portraits, Schattenbildern und Objekten aus Drahtgeflechten auch überarbeitete Fotografien. Die Ausstellung, die eigentlich am 2. Mai beendet sein sollte, ist nun verlängert worden. Die Kunstwerke von Gerhild Grolitsch, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Schaffen in Porep feiert, sind noch bis zum 16. Mai in den Galerieräumen der Museumsfabrik zu sehen.

„Am 29. Mai beginnt dann die nächste Ausstellung mit Werken von Ulrike Dornis und Jens Hanke unter dem Titel „Unschärfe im Saumbereich“, sagt der Vereinsvorsitzende Horst Kontak, der etwas einsam in den Ausstellungsräumen auf Besucher wartet.

Horst Kontak wartet auf Galerie-Besucher Quelle: Cornelia Felsch

Er würde den Gästen gern von den vielen Aktivitäten des Prignitzer Kunstvereins berichten, doch noch finden nur wenige Gäste den Weg in das nun wieder geöffnete Museum.

Er findet es bedauerlich, dass es jetzt so wenig Publikumsverkehr gibt. „Sonst haben wir hier immer große Vernissagen mit mehr als 100 Leuten. Aber das werden wir nachholen, am Jahresende werden wir ein kleines Kunstfest veranstalten“, verspricht er.

Die Museumsfabrik am Meyenburger Tor 3a ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Cornelia Felsch