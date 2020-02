Ziel erreicht: Alex Splinter aus Pritzwalk ist Klassenbester seines Ausbildungsjahrgangs

Pritzwalk

Kfz-Mechatroniker – so kann sich ab sofort Alex Splinter nennen. Der Geselle aus dem Autohaus Streese in Pritzwalk hat seine Ausbildung sogar als Jahrgangsbester in der Prignitz abgeschlossen. Nach dreieinhalb Jahren Lehrzeit und erfolgreich bestandener Prüfung erhielten jetzt fünf Elektroniker und 14 Kfz-Mechatroniker in feierlichem Rahmen ihre Gesellenbriefe.

Mit besonderen Leistungen taten sich der Elektroniker Nick Strohbach und der Kfz-Mechatroniker Alex Splinter hervor. Als Klassenbeste wurde sie ausgezeichnet und besonders geehrt. „Ich finde es super, dass es geklappt hat. Das ist ein schöner Erfolg. Mein Ziel war es von Anfang an Klassenbester zu werden”, freute sich Alex Splinter.

Mitarbeiterschaft soll verjüngt worden

Sein Interesse für Kraftfahrzeuge begann schon früh mit dem Fahren und Reparieren von Mopeds. Später kam dann das Auto hinzu. So entstand bei ihm der Wunsch, sein ausgeprägtes Interesse für motorbetriebene Fahrzeuge zum Beruf zu machen.

„In der neunten Klasse habe ich ein Praktikum im Autohaus Streese absolviert”, sagte der Lindenberger. Das war quasi der Beginn seiner beruflichen Laufbahn. Die Marke Volkswagen habe ihn schon immer begeistert. Während des Praktikums wurde schon erstes Fachwissen vermittelt.

„Wir nehmen in der Regel pro Jahr einen Auszubildenden. In dem Jahr als Alex anfing, waren es mal zwei Azubis – noch einen Karosseriebauer”, sagte sein Chef Frank Streese. Das Autohaus ist dabei, die Mitarbeiterschaft zu verjüngen. In der Werkstatt arbeite schon ein recht junges Team. Und freie Stellen sollen möglichst mit Leuten zu besetzten werden, die im Autohaus ausgebildet wurden.

Gutschein über 2000 Euro für die Weiterbildung

Alex Streese werde erstmal in der Werkstatt arbeiten, später vielleicht im Kundendienst in der Annahme von Aufträgen, sagt sein Chef. „Er war immer ordentlich, korrekt und wissbegierig. Er zeigte Interesse zu lernen und hat sich gut ins Team eingearbeitet. Wir sind stolz auf ihn.”

Sollte sich der Geselle später mit dem Gedanken beschäftigen, die Meisterausbildung zu absolvieren, wäre er durchaus bereit, über eine Unterstützen durch das Autohaus zu reden. Die Ausbildung und das Arbeiten im Autohaus habe ihm immer super viel Spaß gemacht, aber es müsse eben auch alles machbar sein, so Splinter. Als besondere Wertschätzung für seine gezeigten Leistungen überreichte Norbert Herting, Leiter der Firma Matthies Alex Splinter einen Weiterbildungsgutschein im Wert von 2000 Euro.

Von Jens Wegner