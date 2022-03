Pritzwalk

Es ist vollbracht: Erneut haben zahlreiche Hilfsgüter – angefangen bei Verbandsmaterial und Desinfektionsartikeln bis hin zu Medikamenten – die Stadt Pritzwalk in Richtung Ukraine verlassen. Die Spenden sind für ein Krankenhaus gedacht und wurden vor wenigen Tagen übergeben – es war bereits der zweite Hilfstransport dieser Art mit Sachspenden aus Pritzwalk und Umgebung. Dieses Mal führen zwei Pritzwalker sogar selbst an die ukrainische Grenze.

Ukraine-Krieg: Pritzwalker sammeln erneut Spenden für ein Krankenhaus in der Ukraine

Tino Kopelke, Mitarbeiter des Medizintechnischen Fachhandels Retzlaff, und sein Beifahrer machten sich mit einem Transporter auf den Weg ins Grenzgebiet, wo sie die Hilfsgüter übergaben. Im Gepäck hatten die beiden Männer außerdem noch Spenden aus Stendal.

Das dortige Johanniter-Krankenhaus hatte ebenfalls für die Menschen und das Krankenhaus in der Ukraine gesammelt – auch nicht zum ersten Mal. Übernachtet haben beide Fahrer im polnischen Tarnow, etwa 140 Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Über ein paar Umwege erreichten sie unbeschadet das Ziel und sind mittlerweile auch wieder in der Heimat angekommen.

Medizinfachhandel Retzlaff, Schreibwaren Kinitz und Haarpflegehaus Liedtke nehmen Spenden entgegen

Derweil geht die Spendenaktion weiter. Noch immer rufen zahlreiche Pritzwalker Gewerbetreibende dazu auf, Verbandmaterialien wie Pflaster, Wundkompressen und Binden, Medikamente, Hygieneartikel wie zum Beispiel Gummihandschuhe und auch Desinfektionsmittel zu Spenden. „Die Menschen dort brauchen dringend unsere Hilfe“ sagte Martina Liedtke, die dazu aufgerufen hatte, die Hilfeaktion der Kinderärztin Larissa Neumann zu unterstützen. Die Stendaler Ärztin hatte im Internet auf ihre Sammelaktion aufmerksam gemacht.

Wer die Hilfeaktion vor Ort in Pritzwalk unterstützen möchte, kann Verbandsmaterial, Medikamente und Desinfektionsmittel im Medizinfachhandel Retzlaff in der Wallstraße 15, bei Schreibwaren Kinitz in der Meyenburger Straße 6 oder im Haarpflegehaus Liedtke in der Havelberger Straße 85 abgeben.

Mehr als 400 ukrainische Flüchtlinge sind in der Prignitz untergekommen

Organisiert wird die Spendenaktion von deutschen sowie ukrainischen Ärzten. Ebenso unterstützen die IG Innenstadt Pritzwalk, viele Händer und Geschäftsleute sowie Bürger die Sammelaktion. Die Organisatoren möchten an dieser Stelle einen großen Dank an alle Spender aussprechen.

Solidarität gegenüber den Menschen in der Ukraine zeigen die Prignitzer nicht nur mit der enormen Bereitschaft Sachspenden abzugeben. Wie der Landkreis informierte, sind in der Prignitz bislang mehr als 400 ukrainische Flüchtlinge eingetroffen. Gut die Hälfte von den Geflüchteten ist bei Privatpersonen untergekommen.

Wittenberge/Lenzerwische: Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine sind noch frei

Aktuell seinen 415 von 1000 geplanten Plätzen für ukrainische Kriegsflüchtlinge belegt, informierte der Landkreis in seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Davon wurden 212 Geflüchtete durch Eigeninitiative von Bürgern untergebracht. Ebenfalls werden 106 Plätze privater Anbieter genutzt. Die restlichen Flüchtlinge wurden in der Jugendherberge Lenzerwische, über die Anlaufstelle des Landkreises in Wittenberge, Kommunen sowie in Wohnungen des Landkreises untergebracht.

Noch seien in der Prignitz 85 Plätze verfügbar, hieß es vom Kreis. 60 davon befinden sich in der Wittenberger Anlaufstelle sowie 25 in der Jugendherberge Lenzerwische. Insgesamt wurden bisher 429 Kriegsflüchtlinge in der Prignitz aufgenommen. Von diesen waren 303 privat eingereist. Weitere 126 seien mit Bussen angekommen.

Darüber hinaus hatte der Landkreis eine Stelle für eine bessere Koordinierung der Unterbringungsangebote ukrainischer Flüchtlinge eingerichtet. Wer Flüchtlinge aufnehmen möchte und kann, kann sich in der Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 03876/71 36 95 oder per E-Mail unter ukrainehilfe@lkprignitz.de melden.

Von Julia Redepenning