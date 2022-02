Nach zwei Jahren und einer Pandemie endet das Projekt „Kriegsende in der Prignitz“. Historiker Lennart Gütschow hat seine Recherchen zum Jahr 1945 in Wittenberge und Perleberg in einer Ausstellung und einer Broschüre zusammengefasst. Es gibt aber schon neue Ansätze, um weiter zu dem Thema zu forschen.