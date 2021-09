Projekt Schulkrankenschwester: mehr als 5000 Unterschriften für Erhalt

Neuruppin/Potsdam

Die 18 Gesundheitsfachkräfte an den 27 Modellschulen im Land Brandenburg müssen sich wohl vorsorglich arbeitslos melden. Denn obwohl anerkannt wird, dass die Arbeit der Schulkrankenschwestern hilft, den Rettungsdienst zu entlasten und für schnelle Hilfe bei kleinen Problemen zu sorgen, hat das Land bisher kein Geld für die Fortsetzung des Projektes in den Haushalt 2022 eingestellt. Damit endet das Projekt am 31. Dezember.

In Neuruppin haben die Gentz-, die Liebknecht- und die Puschkinoberschule bisher von dem Projekt profitiert. Es müsse ausgeweitet werden und nicht eingestellt, hatte Anke Ketteritzsch, Leiterin der Puschkin­oberschule, schon im August betont. Damals war bekannt geworden, dass es um die Finanzierung schlecht aussieht.

Landtagspräsidentin ist für Erhalt des Projekts

Auch der Awo-Bezirksverband Potsdam, der Initiator des Projekts, drängt auf eine Fortsetzung. Schließlich hat eine dem Land präsentierte Auswertung ergeben, dass 87 Prozent der Schüler nach einem Gespräch mit der Schulkrankenschwester in den Unterricht zurückkehren – und sich nicht wegen Bauchschmerzen, Kopfweh oder anderen Problemen krank schreiben lassen.

Die Awo hat am Mittwoch der Präsidentin des Landtages in Potsdam 5104 Unterschriften überreicht. „Das Modellprojekt sollte erhalten bleiben“, sagt Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Allerdings liegt das nicht in der Hand der SPD-Frau aus Rheinsberg. Vielmehr werden nun noch einmal mehrere Ausschüsse über das Projekt beraten, das im Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne) verankert ist.

Auch das Bildungsministerium hat kein Geld

Zwar hatte das Gesundheitsministerium das Bildungsministerium von Britta Ernst (SPD) gebeten, zu prüfen, ob die Schulkrankenschwestern über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ finanziert werden könnten. Doch das sei nicht möglich, hieß es aus dem Bildungsministerium.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um das Projekt dennoch zu retten, ruft die Linke zu einer Demonstration am 3. November in Potsdam auf. „Während dem zweitreichsten Mann der Welt, Elon Musk, mehrere hundert Millionen Euro aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden sollen, sollen einige hunderttausend Euro für Schulgesundheitsfachkräfte nicht da sein“, so der Neuruppiner Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer (Linke). Dafür habe er kein Verständnis.

Indes verwies der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann darauf, dass die Haushaltsberatungen noch gar nicht begonnen haben und die Schulen künftig Geld für multiprofessionelle Teams erhalten sollen, zu denen sowohl pädagogisches als auch medizinisches Personal gehören könne. Deshalb sei in Bezug auf die Schulkrankenschwestern noch alles offen.

Von Andreas Vogel