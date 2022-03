A24 bei Putlitz: Helfer rettet 20-Jährigen aus brennendem Auto

Putlitz

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 hat ein Unfallbeteiligter einen 20-jährigen Schwerverletzten aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 20-Jährige habe am Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Suckow den Wagen eines 62-jährigen Autofahrers gestreift, berichtete die Polizei am Sonntag.

Während der Wagen des 62-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete, überschlug sich der 20-Jährige mit seinem Auto mehrfach und kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto sei in Brand geraten, berichtete die Polizei.

Autobahn für drei Stunden voll gesperrt

Der 62-Jährige habe den 20-Jährigen aus dem brennenden Fahrzeug ziehen können. Dieser wurde dann schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Der 62-Jährige sei unverletzt geblieben, so die Polizei. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Richtung Hamburg für etwa drei Stunden gesperrt.

