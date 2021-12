A24/Putlitz

Der 56 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters kollidierte am Dienstag gegen 13.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit der Mittelschutzplanke auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg in Fahrtrichtung Berlin.

Der Mann hielt nach der Kollision kurz auf dem Seitenstreifen an und begutachtete den Schaden. Hiernach setzte er seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Polizisten konnten den Fahrer jedoch an der Anschlussstelle Pritzwalk feststellen und an der nächsten Gelegenheit anhalten.

Hier wurde der 56-Jährige schriftlich zum Sachverhalt angehört. Weiterhin leistete der Mann aus Polen eine Sicherungsleistung in Form von Bargeld. Danach konnte er seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fortsetzen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 3500 Euro.

