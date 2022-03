Berge: Neue Rechner für die Schule und Spendenaktion für die Ukraine

Berge

Die erste Übung an diesem Vormittag war eine der leichteren. Auf den Bildschirmen stand in großen, bunten Buchstaben zu lesen: Dankeschön. Eine Botschaft, gerichtet an diejenigen, die es ermöglicht haben, dass die Kinder an der Grundschule in Berge wieder an Computern arbeiten können.

Neue Computer für die Grundschule in Berge

Dank des Engagements der Gemeindevertreter und privater Unterstützung stehen in einem der Räume im ersten Stock jetzt zehn moderne Rechner zur Verfügung, die unterrichtsbegleitend eingesetzt werden sollen. Zuvor standen hier zwar auch Computer, aber auf denen lief noch „Windows 95“ und sie waren nicht internetfähig. So konnten die Schülerinnen und Schüler vieles nicht lernen, was später im Leben einfach dazu gehört.

In der Grundschule Berge werden am 12. März Spenden gesammelt. Quelle: Stephanie Fedders

Jetzt ist aus dem „Gruselkabinett“, wie der Raum bisher scherzhaft genannt wurde, wieder ein „PC-Kabinett“ geworden. „Wir sind froh, damit eine weitere Attraktion für unsere kleine Grundschule zu haben“, sagte Berges ehrenamtliche Bürgermeisterin Susanne Scherfke-Weber aus Anlass der Einweihung.

Möglich gemacht wurde die Ausstattung dank eines privatwirtschaftlichen Engagements der Firma Energiequelle aus Kallinchen (Landkreis Teltow-Fläming). Scherfke-Weber hatte beim Betreiber der Windräder unweit von Berge nach finanzieller Unterstützung angefragt und hatte damit Erfolg: 7000 Euro flossen in das Vorhaben. Geld, das nicht nur für die Ausstattung genutzt wurde, sondern auch noch für die Ertüchtigung des W-Lan-Netzes im Schulgebäude.

Grundschule Berge: 7000 Euro fließen in die Ausstattung des Computerraumes

Lehrerin Kathleen Awe sowie die Mädchen und Jungen der Klasse 6 zeigten den Gästen auch gleich, wofür die Computer gebraucht werden – zum Beispiel für digitale Projekte wie das, womit sich die Kinder gerade beschäftigen: Bewegung beim Menschen. „Jetzt können wir die Computer für die Recherche nutzen“, erklärt Awe, die Mathe und Naturwissenschaften unterrichtet, und spricht von einem „Meilenstein“ mit Blick auf die neue Ausstattung. Die steht übrigens allen Klassen zur Verfügung.

Lehrerin Kathleen Awe nutzt mit der sechsten Klasse die neuen Computer an der Grundschule in Berge. Quelle: Stephanie Fedders

Mit dem erfolgreichen Einsatz hat die Gemeinde Unmögliches möglich gemacht, freut sich die stellvertretende Schulleiterin Nadja Schumacher. Und die nächsten Arbeiten, an denen sich wiederum Sponsoren beteiligen, laufen schon. Aktuell wird im Außenbereich die Weitsprunganlage modernisiert, berichtet Susanne Scherfke-Weber. Erst im Herbst waren der neu gestaltete Schulhof und die renovierten Horträume eingeweiht worden. Und bereits im Frühjahr 2020 hatten sich Mitglieder des Dorf- und Kulturvereins „Leben in Berge“ im Gebäude engagiert und den Eingangsbereich mit frischer Farbe und neuen Möbeln einladend gestaltet.

Spendenaktion für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine am 12. März an der Schule in Berge

Bei allem Einsatz für die Gemeinde geht der Blick aus Berge aber auch in Richtung Ukraine. Am kommenden Sonnabend, 12. März, sollen in der Grundschule Spenden für die flüchtenden Menschen gesammelt werden, die vielleicht schon bald im Norden der Prignitz eine Unterkunft finden. „Wir haben insgesamt sieben private und kommunale Wohnungen an den Landkreis gemeldet“, sagt Susanne Scherfke-Weber.

Am Sonnabend werden vor allem Drogerie- und Hygieneartikel, Windeln oder mobile Akkus (Powerbanks) benötigt, die in der Zeit von 9 bis 15 Uhr entgegengenommen werden – das, was derzeit am dringendsten gebraucht werde.

Wer am 12. März Zeit hat und vor Ort mit anpacken kann, möchte sich per Mail mit dem Betreff „Spendenaktion“ an schule-berge@t-online.de wenden. Fleißige Helfer sind sehr willkommen.

Von Stephanie Fedders