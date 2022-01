Nach der verheerenden Explosion in Berge, in dessen Folge ein junger Mann im Oktober 2019 ums Leben kam, hat ein Schöffengericht am Amtsgericht Perleberg jetzt ein Urteil gesprochen. Der Angeklagte wurde für die fahrlässige Tötung infolge der Herbeiführung einer fahrlässigen Explosion zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt.