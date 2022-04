Putlitz

Seit vielen Jahren gibt es sie: die Floriansmesse für die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Amt Putlitz-Berge. Jedes Jahr um den Tag des heiligen Florians, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, wird die traditionelle Floriansmesse in der Sankt Nikolai Kirche in Putlitz gefeiert. Auch am 8. Mai wird es ab 10 Uhr wieder so ein.

Auch die Fördervereine sind herzlich eingeladen

Eingeladen sind nicht nur die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Putlitz-Berge, sondern auch befreundete Wehren. „Wir freuen uns über jeden Feuerwehrkameraden und jeden Ehrenamtlichen einer Hilfsorganisation, der gemeinsam mit uns diesen besonderen Gottesdienst getreu dem Motto Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr feiern möchte“, sagt der Putlitzer Pfarrer Volkhard Spitzner, der selbst Feuerwehrmann ist.

Schließlich gibt es viele Fördervereine, die die Arbeit der freiwilligen Kameraden unterstützen. Auch ihre Mitglieder sind herzlich willkommen bei der Messe. Wehrleute und Mitglieder der Notfallseelsorge werden die Fürbitte sprechen, Mitglieder des Fanfarenzuges Putlitz und der Kirchenchor werden unterstützend bei der Gestaltung der Floriansmesse wirken. Nach dem Gottesdienst lädt der Förderverein der Putlitzer Feuerwehr zu einem Imbiss auf dem Pfarrhof ein.

Von MAZonline