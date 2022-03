Frühjahrsputz in der Gemeinde Berge: Teamwork auf dem Dorfanger

Berge

Viele Hände, schnelles Ende: Die Gemeinde Berge ist fit für den Frühling. Dafür sorgten am Samstagvormittag viele fleißige Helfer. Sie haben Laub, Unkraut und wild ausufernden Hecken den Kampf angesagt. Mit Harke, Besen und Heckenschere trafen sich die Einwohner zum jährlichen Frühjahrsputz und das erstmals nicht nur in Berge, sondern in fünf Dörfern der Gemeinde. Das ging aus einem Vorschlag der Gemeindevertretung hervor, informiert Susanne Scherfke-Weber, ehrenamtliche Bürgermeisterin in Berge.

Dorfanger als Mittelpunkt von Berge

Sie selbst half tüchtig mit, harkte das Laub auf dem Dorfanger in Berge. „Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass wir endlich wieder alle zusammenkommen“, sagt Susanne Scherfke-Weber. Knapp 25 Helfer nahmen teil, und das allein an diesem Ort. Für alle gab es im Anschluss – als kleines Dankeschön – eine Bratwurst vom Grill, gesponsert von der Gemeinde. Für Oliver Pötsch ist es jedoch eine Selbstverständlichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen. Schließlich sei der Dorfanger der Mittelpunkt des Ortes, den es zu Pflegen und Hegen gelte.

Für Oliver Pötsch (l.) ist es eine Selbstverständlichkeit, beim Frühjahrsputz in seinem Dorf mitzuhelfen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gleichzeitig ist der Frühjahrsputz für die Einwohner eine gute Gelegenheit, sich über das Leben im Dorf auszutauschen – und das am Samstag bei tadellosem Sonnenschein. Viele Generationen trafen an diesem Vormittag aufeinander. Charlotte Schröder und Emilia Fischer – beide zwei Jahre alt – halfen gemeinsam mit ihren Eltern ihr Dorf vom Laub zu befreien und fit für den Frühling zu machen. Schließlich sollte pünktlich zum Frühlingsanfang am Sonntag alles fertig sein.

Tulpen und Narzissen blühen im Dorf

Susanne Scherfke-Weber freute sich über die große Hilfsbereitschaft im Dorf und lobte den beispiellosen Zusammenhalt. „Wir haben den Dorfanger gemeinsam gestaltet, jetzt wollen wir ihn auch gemeinsam pflegen, damit er nachhaltig in dieser Form erhalten bleiben kann.“ Den Anfang machte damals der Spielplatz, wo jetzt im Frühjahr auch wieder die Schaukel hängt. Erst im vergangenen Jahr setzten die vielen fleißigen Helfer rund 1000 Zwiebeln von Tulpen und Narzissen, die nun wieder anfangen zu blühen.

Lesen Sie auch:

Charlotte Schröder und Emilia Fischer – beide zwei Jahre alt – sind mit die jüngsten Helfer beim Frühjahrsputz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der Samstagvormittag war für alle Helfer eine schweißtreibende Angelegenheit, doch die harte Arbeit zahlte sich aus. Das Laub ist weg und die Hecken beschnitten. „Es ist schön, dem Dorf etwas zurückgeben zu können“, sagt Einwohnerin Anja Schumacher. Sie war gerade dabei, die Pflanzen von Unkraut zu befreien, neue Büsche zu setzen und Rindenmulch zu verteilen. Über den Dorf- und Kulturverein „Leben in Berge“ hatte sie von der Aktion erfahren. Dieser initiierte den Frühjahrsputz und rief zum Mitmachen auf. Anja Schumacher war zum zweiten Mal als Helferin mit dabei.

Wochenendmarkt und Dorfjubiläum stehen an

Damit ist Berge nicht nur pünktlich zum Frühlingsanfang fit für die kommenden Monate, sondern auch zum ersten Wochenendmarkt am nächsten Samstag. Dann nämlich kommen wieder von 8 bis 12 Uhr Händler mit regionalen Produkten ins Dorf.

Und im September steht ein weiteres wichtiges Ereignis an – das Festwochenende zum Dorfjubiläum „600 Jahre Berge“. Dafür soll natürlich alles schick sein, so Susanne Scherfke-Weber. Die Vorbereitungen laufen bereits. Gefeiert wird vom 16. bis 18. September.

Anja Schumacher (l.) ist zum zweiten Mal beim Frühjahrsputz dabei und kümmert sich diesmal um das Unkraut in den Beeten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Einwohner der Gemeindeteile Neuhausen, Kleeste, Muggerkuhl und Grenzheim haben ihre Dörfer an diesem Samstagvormittag ebenfalls für den Frühling fit gemacht und fleißig mit angepackt – auf den Plätzen und in den Parks.

Von Marcus J. Pfeiffer