Grundschule Putlitz: Heike Nagel geht in Ruhestand

Putlitz

Zum Abschied gab es Beethoven. Und natürlich jede Menge Blumen. Wenn die Anzahl der Geschenke für die Wertschätzung ihrer Arbeit steht, dann hat Heike Nagel alles richtig gemacht.

Grundschule Putlitz: Heike Nagel geht in den Ruhestand

Mit einer Schubkarre voller Präsente und einigen Kindern im Schlepptau kam die Leiterin der Grundschule Putlitz in die Sporthalle, wo bereits die Gäste warteten. Auf der Trompete spielten zwei Schüler die „Ode an die Freude“ und dass ihr dieser Moment sehr nahe geht, das sah man Heike Nagel an.

Dorén Schmidt (links) und Katrin Blumenthal sagten Danke mit einem Geschenk, das sie Heike Nagel überreichten. Quelle: Stephanie Fedders

Großer Bahnhof für die „Lokführerin des Schulzuges Putlitz“, die am Freitag in den Ruhestand verabschiedet wurde. Sechzehneinhalb Jahre hat Nagel die Einrichtung in der Gänsestadt geleitet und „trotz Personalmangels und anderer unvorhergesehener Ereignisse immer sicher und planmäßig ans Ziel gebracht“, berichtet ihre Kollegin Katrin Blumenthal.

In vielen Fächern habe die 63-Jährige die Kinder mit „Humor und Schlagfertigkeit begeistert“, blickt ihre Stellvertreterin Dorén Schmidt zurück. Mathematik sei aber ihr Steckenpferd gewesen und dazu passte ein Auftritt dreier Schüler, die Otto Waalkes´ Sketch „28 durch 7“ zum Besten gaben.

16 Jahre stand Heike Nagel an der Spitze der Grundschule Putlitz

Heike Nagel wird aber auch als Schulleiterin in Erinnerung bleiben, die immer erreichbar war und ein Faible für Kaffee hat, der morgens schon fertig bereit stand, bevor die Kollegen kamen. „So konnte der Tag beginnen und uns nichts mehr schocken“, erzählt Schmidt und ergänzt: „Danke dafür.“

Eine Schubkarre voller Geschenke für die scheidende Schulleiterin Heike Nagel. Quelle: Stephanie Fedders

Die Frau, die an diesem Vormittag in der dritten Unterrichtsstunde sichtlich gerührt vor Schülern, früheren Wegbegleitern und Kolleginnen aus anderen Grundschulen steht, hat mehr als 40 Jahre im Schuldienst gearbeitet und das „unermüdlich und mit großem persönlichen Einsatz“, sagt Ina-Kathlen Trefflich vom Staatlichen Schulamt Neuruppin, die Heike Nagel einen „wunderbaren Anfang in den Unruhestand“ prophezeit.

Grundschule Putlitz: Noch ist die Stelle der Schulleitung nicht besetzt worden

Zuhause in Glövzin wird es wohl nicht langweilig werden für Heike Nagel, die an der Grundschule in Karstädt ins Berufsleben gestartet war. „Familie, Haus und Hof, Freunde, Heimatgeschichte und Reisen“, zählt Katrin Blumenthal als Freizeitbeschäftigungen auf. Dennoch gehe sie mit einem lachenden und weinenden Auge, gibt Heike Nagel zu: „Ich freue mich jetzt wirklich auf den Ruhestand. Aber ob ich gleich loslassen kann, das hält mein Mann für ein Gerücht.“

Wahr ist dagegen, dass es noch keine Entscheidung über die Nachfolge in der Leitungsposition der Grundschule Putlitz gibt, wie Ina-Kathlen Trefflich bestätigt. Das Verfahren laufe noch. Auch die frei werdende Stelle durch das Ausscheiden von Heike Nagel müsse noch besetzt werden, so Trefflich. Derzeit verteilen sich 14 Lehrkräfte auf neun Klassen.

Von Stephanie Fedders