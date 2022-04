Nettelbeck: Zum Tag des Baums Rotbuche gepflanzt

Nettelbeck

Es ist seit vielen Jahren gute Tradition, zum Tag des Baumes – der eigentlich erst am Montag ist – in Nettelbeck (Stadt Putlitz) am Kapellenberg einen Baum des Jahres zu pflanzen. Am Samstag trafen sich die Nettelbecker dafür an der Amalienkapelle. Revierförster Holger Schulz hatte einen Rotbuchen-Setzling mitgebracht, denn die Rotbuche ist bereits zum zweiten Mal nach 1990 zum Baum des Jahres erkoren worden.

Putlitzer Revierförster brachte Rotbuche mit

Zusammen mit Ortsvorsteher Wolfgang Hampe pflanzte Schulz den Baum an einem schönen Platz in Sichtweite der Kapelle. Schulz, der schon seit zwei Jahren den mittlerweile ausgeschiedenen Revierförster Wolfgang Meyer vertrat, ist nach der Neubildung der Reviere erstmal mit dem Revier Putlitz betraut worden.

Der neue Putlitzer Revierförster Holger Schulz. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Pflanzung eines Baums des Jahres in Nettelbeck hält er für eine tolle Sache, die er auch im kommenden Jahr gerne wieder begleiten wird. Wie Hampe erklärte sollen alle bereits hier gepflanzten Bäume des Jahres auch noch einmal mit einem Hinweisschild versehen werden, was aber noch Zukunftsmusik ist.

Jeder Nettelbecker konnte einen Baum pflanzen

Doch damit nicht genug: Die Aktion ist auch Anlass gewesen, das ganze Gelände auf Vordermann zu bringen und neue Bäume anzupflanzen. Viele Bürger machten dabei mit. „Jeder kann seinen Baum empfangen und anpflanzen, wo er möchte“, erklärte Hampe am Anfang. Man sollte allerdings darauf achten, wo man dies tut und neben welchen anderen Bäumen, damit der neue Setzling auch vernünftig anwachsen kann.

Nach einer Einweisung von Wolfgang Hampe begannen die Bürger, das Gelände am alten Friedhof und an der Amalienkapelle in Schuss zu bringen. Quelle: Bernd Atzenroth

Der Sturm hatte auch den Nettelbecker Kapellenberg verwüstet

Schließlich hatte der Sturm auch am Kapellenberg seine Folgen hinterlassen. Sogar der Prachtbaum auf dem Gelände, eine 42 Meter hohe Douglasie mit einem Durchmesser von einem Meter, hatte die jüngste Stürme nicht überlebt und war einfach umgekippt. „Das sah hier ganz schön wild aus“, erinnert sich Hampe.

Das CJD Seefeld steuerte zum Tag des Baumes in Nettelbeck Nistkästen bei, die aufgehängt wurden. Quelle: Bernd Atzenroth

Viel Holz ist mittlerweile schon weggeholt worden. Doch es gab mehr als genug zu tun. Vor dem Anpflanzen war auch noch der Unterbusch wegzuschneiden, etwa am alten Friedhof. Die Nettelbecker kooperieren außerdem mit dem CJD in Seefeld, wo Nistkästen hergestellt wurden, die jetzt auf dem Gelände ihren Platz finden.

Natürlich gehörte zu der ganzen Aktion auch eine gute Mittagsversorgung und ein Erfahrungsaustausch zum Abschluss.

Von Bernd Atzenroth