Putlitz

Seit fast einer Woche wird die New English Bulldog Hannelore von ihrer Besitzerin vermisst. Das Tier war in einer Hundepension in Neu Sagast (Amt Putlitz-Berge) untergebracht. Aus bislang ungeklärten Gründen ist die Hündin am 3. Januar spurlos verschwunden. Bislang war die Suche nach Hannelore erfolglos.

Hannelore, eine New English Bulldog Hündin, wird vermisst. Quelle: privat

Die Hündin hat ein kurzes braun-weißes Fell, ist rassetypisch gebaut und kastriert. „Wir vermissen unsere Hanni so sehr und möchten sie wieder Zuhause haben“, sagt Janice Richter. Wer den Hund gesehen oder ihn findet, soll sich bitte umgehend unter 06190/93 73 00 (Tasso-Notrufdienst) mit der Suchdienstnummer S2645572 melden oder eine Mail an janice.richter@gmx.de schreiben. Die Besitzerin hat Finderlohn ausgesetzt.

Von Julia Redepenning