Putlitz: Raser ohne Führerschein provoziert Beamte und versucht zu flüchten

Putlitz

Bei einer Streifenfahrt in Putlitz ist Polizisten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Renault-Fahrer aufgefallen. Der Mann kam zunächst auf den Wagen der Beamten zu und entfernte sich dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Putlitz. Dabei missachtete er zudem das Überholverbot auf der Landstraße und ignorierte zudem das Anhaltesignal des Streifenwagens.

Tempo 100 in der Ortschaft

Selbst in Putlitz reduzierte der Fahrer die Geschwindigkeit nur gering und war in etwa doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Perleberger Straße verursachte der 32-jährige Fahrer aus Niedersachsen einen schließlich Unfall.

Die Beamten kontrollierten den Mann, der offenbar unter der Einwirkung von Alkohol gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Daraufhin entnahm ihm ein Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Erschwerend kam hinzu, dass ner 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zwei junge Prignitzer verletzt

Bei dem Zusammenstoß auf dem Parkplatz mit dem VW eines 18-Jährigen wurden der Fahrer und seine 15-jährige Beifahrerin – beide aus dem Landkreis Prignitz – leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus konnten sie allerdings wieder entlassen werden. Wie hoch der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ist, ist bislang nicht bekannt. Wegen der begangenen Verkehrsdelikte ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline