Putlitz: Stadtverordnete sind beim Logo Gans unentschlossen

Putlitz

Freunde französischen Humors werden den Film von Louis de Funès natürlich kennen: Brust oder Keule? Der Titel als Frage nach kulinarischen Vorlieben, wenn das Federvieh schon zubereitet auf dem Servierteller liegt. Nachdem der Gast eine Entscheidung pro Geflügel getroffen hat.

Putlitz: Stadtverordnete diskutieren erneut über ein Logo mit Gans

Soweit ist die Stadtverordnetenversammlung von Putlitz nicht. Noch immer nicht, muss man ergänzen, denn die jüngste Beschäftigung mit dem Wappentier der ältesten Stadt der Prignitz brachte erneut keine Klarheit darüber, wie man mit der Gans umgehen will.

Während landauf, landab unzählige Hausfrauen vor der Entscheidung stehen, ob der Vogel zu Weihnachten gebraten, gebacken oder gefüllt auf den Tisch kommt, wird das arme Tier durch die Putlitzer Kommunalpolitiker immer wieder aufs Neue gerupft – was es mit der Zeit nicht besser aussehen lässt.

Jetzt war es eine Initiative der Fraktion „Bürger für Stadt und Land“ (BSL), einen Beschluss über ein Logo herbeizuführen. Drei Gans verschiedene Motive zieren die Vorlage. Motive, die als Grundlage für Souvenirs oder auf Briefbögen dienen sollen.

Putlitz und die Gans: Stadtverordnete machen verschiedene Vorschläge für ein Logo

„Wir haben uns in der Fraktion unterhalten und sind zu diesem Ergebnis gekommen“, erklärte dessen Vorsitzender Wolfgang Hampe. Wesentlich mehr Worte verlor auch Fraktionskollege Klaus Pirow nicht. Aber seine Aussage, dass sich die Fraktion einig sei, den Vorschlag der roten Gans nicht weiter zu verfolgen, offenbarte zumindest die Intention, mit diesem Schritt den Vorstoß von André Michaelis (Freie Wähler) komplett zu ignorieren.

Michaelis hatte bereits auf der Sitzung am 24. Juni ein Gänse-Motiv der Pritzwalker Grafikerin Kathrin Reiter vorgestellt. Zu einer Abstimmung kam es nicht, die Vorlage sollte nur der Information dienen. Entsprechend entrüstet war Michaelis ob der Vorgehensweise der Kollegen. „Ich finde es nicht in Ordnung, wie die Fraktion der BSL einen Beschluss einreicht, ohne den anderen Vorschlag zu berücksichtigen“, ärgerte sich der Telschower und legte nach: „Wenn das der Stil in der Stadtverordnetenversammlung sein soll, dann Prost Mahlzeit.“

Außerdem sei es aus seiner Sicht nur mit einem Logo nicht getan. Die Frage der Vermarktung müsse genau so geklärt werden wie die nach dem Namenszusatz „Gänsestadt“. Ob sich Putlitz so nennen möchte, darüber gibt es ebenfalls noch keine Entscheidung. Die ist längst überfällig, hatte sie doch Alt-Bürgermeister Bernd Dannemann auf seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl 2019 bereits eingefordert.

Die Stadtverordneten von Putlitz diskutieren schon seit mehr als zwei Jahren über die Gans als Logo

Dannemanns Nachfolger in dem Ehrenamt, Udo Burzyk, versuchte die Diskussion zu beenden und schlug vor, das Thema auf der nächsten Sitzung zu beraten, was umgehend die rhetorische Frage von Wolfgang Hampe nach sich zog, warum man sich denn überhaupt versammelt, wenn es nur ums Vertagen geht. Schon der vorherige Tagesordnungspunkt, die Beantragung von Fördermitteln für Ladestationen, war verschoben worden, weil sich das Gremium nicht auf mögliche Standorte einigen konnte.

Um der Gans die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie auf Flaggen oder als Symbol des Putlitzer Preises schon längst hat, schlug Dorén Schmidt (BSL) vor, die Einwohner entscheiden zu lassen und warb für einen Bericht und die Abbildung aller Entwürfe im Amtsblatt. Allerdings positionierte sich nur Thomas Hochhardt (Die Linke) „klar dafür, die Bürger ins Boot zu holen“.

Die Mehrheit sah das nicht so und stimmte für eine erneute Beratung auf der nächsten Sitzung, die für den 13. Januar 2022 geplant ist. „Wir müssen uns erst mal unter uns einig werden, was wir wollen“, verlangt Raiko Rudolph (BSL) von den Kollegen.

Statt Brust oder Keule muss es in Putlitz irgendwann mal heißen: Gans oder gar nicht.

Von Stephanie Fedders